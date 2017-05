52 CONDIVISI Condividi Tweet

Selfie Le Cose Cambiano sta per tornare. Il programma condotto da Simona Ventura ha lo scopo primario di esaudire i desideri di coloro che basano la propria insicurezza sull’aspetto fisico. Anche quest’anno, ci pensa Super Simo. Accanto a lei, comunque, ci sarà un’inviata speciale: Belen Rodriguez. Quest’ultima, comunque, ci ha messo un bel po’ ad accettare. Come la stessa Ventura ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa del fatto che ci sia Belen, è un grande acquisto“.

Selfie Le Cose Cambiano: volti nuovi tra giuria e inviati

Simona Ventura esprime tutto il suo affetto verso la Rodrieguez: “È amatissima dalle donne e dagli uomini. È una donna bellissima che mette d’accordo tutti. A Selfie diventerà ancor di più una paladina del popolo. Il rapporto con le persone sarà ancora più stretto. Vedrete una Belen nuova. […] Per Selfie l’ho corteggiata per più di due mesi. Lei all’inizio mi aveva detto “assolutamente no” per ovvi motivi. Nello show c’è il suo ex marito“. Infatti, nel cast ci sarà anche Stefano De Martino, ma non è tutto. Alberto Dandolo ha postato poche ore fa sul suo profilo Instagram una foto con i nomi dei nuovi giurati. Tra questi volti amici e nuove conoscenze: Alex Belli, Platinette, Tina Cipollari, Stefano Zecchi e voci di corridoio dicono anche Giampiero Mughini. Non solo, tali voci parlano anche di Gemma Galgani come mentore, ma non è arrivata ancora nessuna conferma o smentita. Di sicuro lei e Tina faranno scintille, come sempre da quando si sono conosciute a Uomini e Donne. Staremo a vedere…

