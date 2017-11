1 CONDIVISI Condividi Tweet

Guai in vista per la pungente blogger de Il Fatto Quotidiano: è di questi giorni la notizia che vede Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione dai legali di Barbara d’Urso per un post pubblicato su Facebook ormai tre anni fa. L’ex giudice di Ballando Con Le Stelle specifica subito: “Si tratta solo di una condanna di primo grado“. Ecco come sono andate le cose:

Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione: la nota legale diffusa da Barbara d’Urso

“Ieri, il Tribunale di Milano, sezione X penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. La Rocca ha riconosciuto Selvaggia Lucarelli colpevole del reato di diffamazione aggravata ai danni di Barbara d’Urso, per un post pubblicato nel 2014 su alcuni social network (twitter ed instagram), in cui la blogger – commentando un’intervista resa dalla d’Urso a Daria Bignardi – aveva affermato: “l’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke”.

“Il tweet – ultimo di una serie di commenti al vetriolo e sovente di pessimo gusto – aveva indotto Barbara d’Urso a sporgere una querela che, dopo le indagini svolte dal PM dott. Gobbis, aveva portato la Lucarelli a giudizio.

Nel corso del processo, l’imputata si è sempre rifiutata di porgere le proprie scuse alla persona offesa.”

Continua così la nota in cui si annuncia Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione: “Barbara d’Urso, difesa dall’avv. Salvatore Pino, aveva evidenziato come il commento della Lucarelli fosse gratuitamente offensivo, basato su fatti falsi e manifestamente incontinente, travalicando i limiti della libera manifestazione del pensiero per ledere direttamente l’altrui reputazione. “

La risposta della blogger alla nota legale della d’Urso: “Ricorrerò in appello”

“Al termine del processo, il Tribunale, accogliendo le richieste della parte civile, ha riconosciuto l’esistenza della contestata diffamazione aggravata ed ha pertanto condannato Selvaggia Lucarelli alla pena di € 700,00 di multa, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali sostenute dalla persona offesa. Il Giudice ha dunque colto la falsità del fatto posto alla base dell’affermazione offensiva (“l’applauso di cui trattasi era obiettivamente caloroso”) e la conseguente gratuità e strumentalità dell’attacco della Lucarelli.”

Dal canto suo, la presentatrice di Domenica Live (leggi qui la risposta di Belen dopo l’attacco ai suoi fratelli) ha immediatamente fatto sapaere che devolverà i 700 euro per una causa che le sta a cuore: quella contro la violenza sulle donne. La Lucarelli, invece, ha immediatamente diffuso un commento su Twitter: