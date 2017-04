1 CONDIVISI Condividi Tweet

Come se non bastasse l’amara polemica in casa De Andrè nella lunga saga di ‘Uomini che odiano le donne’ (come il celebre film di Stieg Larsson), arriva anche Bettarini che rimprovera Vieri di esser stato troppo irrispettoso nei confronti delle sue ex conquiste amorose. Naturalmente Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per bacchettarli entrambi!

Stefano Bettarini che rimprovera Vieri per le sue battute sconce sulle ex

Ospite del talk show ‘E poi c’è Cattelan’, presentato dal celebre volto dei David di Donatello, il calciatore è stato chiamare a svelare i suoi segreti da “bomber”: così, infatti, viene soprannominato Bobo, per le sue prodezze in fatto di donne. Ed in effetti durante l’intervista non si è assolutamente risparmiato in quanto a dettagli piccanti e fin troppo specifici sulle sue ex:

A quel punto l’ex inviato dell’Isola ha deciso di dirgliene quattro – nonostante pochi mesi fa, durante l’edizione vip del GF, sia stato accusato della stessa cosa. Anzi, è proprio per questo che manda una frecciatina al calciatore, che davanti a delle foto di sue ex fiamme che Cattelan mostrava solo a lui, elecava pregi e difetti : “E se una delle donne di Vieri fosse stata l’ex compagna del conduttore o la moglie di un dirigente? Si rideva lo stesso? Non credo proprio. E poi chiudono il programma di Paola Perego per una lista copiata da Internet sulle donne dell’Est, piena di luoghi comuni che, comunque, non hanno ferito nessuno. Vieri, invece, ha ferito nell’intimo le donne con cui è stato e quelle che lo hanno ascoltato da casa. L’avessi fatto io, sarei stato messo di nuovo al rogo. Ma siamo in Italia“.

Selvaggia Lucarelli entra a gamba tesa e sbotta: “Bettarini non ce la fa proprio”

Davanti a Stefano Bettarini che rimprovera Vieri, la blogger Selvaggia Lucarelli decide di dire la sua: “Quindi Bettarini, quello che “quella pulsava come un’anguilla”, “quell’altra scopava male” critica Vieri perché ha fatto la lista delle sue conquiste da Cattelan.

Poi, siccome ha imparato la lezione e ora insegna ad altri marchesi come lui come si trattano le donne, dice che la sua ultima fiamma già spenta Dayane Mello “era il nulla e resta il nulla”. E niente, il suo tentativo di redenzione è come iL suo tentativo di conduzione TV: non je la fa.“