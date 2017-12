1 CONDIVISI Condividi Tweet

La notizia di Selvaggia Lucarelli direttrice di Rolling Stone Italia (sul web) ha fatto rapitdamente il giro dei media, trascinando con sé la consueta nube di polemiche che, spesso, quando si parla dell’irriverente blogger, si manifesta. Moltissimi i commenti sulla decisione dello storico magazine musicale di affidarle l’incarico:

Selvaggia Lucarelli direttrice di Rolling Stone web: “Voglio rendere l’Italia un posto più rock”

“Selvaggia Lucarelli, la donna più influente e temuta del web italiano – si legge sul profilo ufficiale Facebook della rivista – sarà direttore del sito di #RollingStone.«Ho accettato con entusiasmo perché voglio svegliarmi tutte le mattine con una missione: rendere questo paese più rock»“.

La redattrice de Il Fatto Quotidiano è stata felicissima della proposta e ha dichiarato, in aggiunta: «Dirigere un sito che continui a occuparsi di musica ma si allarghi a politica, attualità e costume con un approccio rock e nuove firme con molta personalità. E perché in Italia, nel campo dell’editoria, non ci sono direttori donna (anche nell’online come in questo caso) se non nei femminili, come se alla fine le nostre principali competenze rimanessero moda e mascara. È ora di prendersi tutto, noi donne. Perfino la storia. E Rolling Stone è la storia!»

L’annuncio di Selvaggia Lucarelli diettrice di Rolling Stone è stato riportato naturalmente anche sulla sua bacheca personale, dove i suoi fan le hanno fatto i complimenti, incoraggiandola a dare il massimo per questa nuova avventura. Sulla pagina del RS, invece, piovono critiche: “Rolling Stone Italia quindi fra qualche mese potranno commentare solo 10 persone, perché le restanti saranno state bloccate dalla democraticissima Selvaggia? È il c@ncro del giornalismo e ancora viene contattata incredibile.”

La risposta della blogger alle critiche

Lei, naturalmente, non si è persa d’animo, e ha già risposto a tono a chiunque si appresti a ‘venirle sotto’: “Alle critiche ero naturalmente preparata. Hanno accompagnato più o meno tutta la mia esistenza. Quando sono arrivata come new entry in programmi tv, quando sono arrivata a Il fatto, quando sono diventata la nuova fidanzata di qualcuno, tanto per fare esempi recenti. […] Per il resto mi affido alle parole di Lester Bangs:

““Il rock’n’roll è un’attitudine, non uno stile musicale o formale. Identifica il modo in cui si fanno le cose: scrivere può essere rock, così come girare un film. E’ uno stile di vita.”