Non è durata molto la sua carriera da direttrice della versione online della celebre rivista musicale: è di pochi giorni fa, infatti, la notizia che Selvaggia Lucarelli lascia Rolling Stone Italia. Una sfida portata avanti per pochi mesi, e poi, improvvisamente, il passo indietro.

La sua candidatura al ruolo non era stata vista di buon occhio, in molti erano stati scettici ritenendo che non avesse le adeguate competenze (o esperienze) per coordinare un magazine musicale. Critiche che lei aveva respinto con grinta ed entusiasmo, rimboccandosi le maniche e preparandosi a dare il suo tocco alla linea editoriale.

Tra gli articoli usciti durante il suo mandato, ricordiamo quello su Tiziano Ferro che non canta l’amore etero – che ha generato numerose polemiche – e un ultimo pezzo in cui un reporter demolisce Franca Leosini, altrettanto criticato. Scelte difficili, argomenti controversi e tagli decisamente sferzanti: che questo modus operandi abbia creato qualche attrito tra la blogger e la redazione generale?

Questè è il tweet con cui è stato annunciato, dal suo stesso profilo Twitter, che Selvaggia Lucarelli lascia Rolling Stone Italia: “Ho dato le dimissioni da Rolling Stone 10 giorni fa.Le ragioni sono molteplici e hanno a che fare col mio modo di intendere il giornalismo, la libertà di opinione, il rispetto per chi lavora, quello tra colleghi ma anche col desiderio di fare finalmente qualcosa di mio. È ora!”

I progetti della blogger de Il Fatto Quotidiano:

Insomma, potrebbe essere anche semplicemente una voglia di indipendenza e creatività della firma de Il Fatto Quotidiano, che sulla sua pagina Facebook continua a comportarsi da opinion leader, affrontando argomenti quotidiani e cari al mondo dello spettacolo e della politica scatenando veri e propri dibattiti. Chissà, quindi, che non stia programmando una rivista tutta sua, o persino un talk show!