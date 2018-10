0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre le cronache rosa ‘tubano’ e ricamano sulle dichiarazioni di Stefano De Martino a Domenica In, sul web è comparso un commento di Selvaggia Lucarelli su Mara Venier e Barbara D’Urso che ben riassume la guerra all’ultimo ascolto che va in onda ogni week end.

L’accurata analisi di Selvaggia Lucarelli su Mara Venier e Barbara D’Urso

“Forse non ve ne siete accorti, ma nel paese è in atto una delle faide più feroci e devastanti degli ultimi anni, una roba da far passare quella tra i cartelli di Cali e Medellin per una lite condominiale. Sto parlando della faida che vede ai lati opposti della barricata Mara Venier e Barbara D’Urso, ovvero le due condottiere della domenica pomeriggio, ognuna coi rispettivi programmi. (Domenica in e Domenica Live)”

Per la blogger de Il Fatto Quotidiano le premesse sembravano pacifiche: “Come in tutte le migliori faide della storia, le due, prima della sfida auditel, erano amiche, tant’è che nelle interviste estive entrambe facevano l’in bocca al lupo all’altra, entrambe dicevano che avrebbe vinto l’altra, entrambe parevano votate a un commovente, ammirevole fair play. Dopo la prima domenica, si sono prese a ciabattate. Il nodo centrale della questione è il seguente: la prima domenica, in fatto di ascolti, Mara ha stracciato la D’Urso. La seconda Mara ha vinto di poco. La terza la D’Urso ha vinto di pochissimo. La quarta domenica Mara è tornata in testa. Il pubblico italiano si è dunque spaccato in dursisti e maristi e il lunedì mattina, intorno alle dieci (orario in cui arrivano le rilevazioni auditel), si respira un clima da giorno dal giudizio”

Le caratteristiche dei ‘dursisti’ e ‘maristi’

Vediamo adesso le riflessioni di Selvaggia Lucarelli su Mara Venier e Barbara D’Urso, in particolare sulle loro differenze: “La D’Urso è in tv ininterrottamente dal lunedì alla domenica postando foto da playmate e selfie con gli ospiti, Mara passa buona parte dell’anno ai Caraibi col marito postando video in cui va ala mare con i suoi favolosi look da gattara milonaria. Barbara intervista in minigonna e in punta di sedia col polpaccio tirato e la schiena inarcata alla Belen, Mara ci manca poco che si tolga le scarpe e chieda all’intervistato di farle dei grattini sotto i piedi. La D’Urso vive di integratori, centrifughe e i prodotti dell’orto e ci tiene a sembrare una ventenne, la Venier, quando posta le sue foto al supermercato, ha un carrello delle dimensioni del Titanic e con la sua spesa si potrebbe sfamare il Bangladesh. Si fa chiamare “Zia” perché i 60 li ha passati da un po’ e non pare fregargliene un granché.”

La descrizione continua così: “La D’Urso innesca dinamiche trash, fingendo di rimanerne fuori. La Venier, nel trash, ci si tuffa con allegria e si sporca le mani, per poi leccarsele goduriosamente a favore di telecamera.” La guerra degli ascolti tra i due show, a quanto si legge dal commento della blogger, continua anche sui social: “Mara ringrazia per la vittoria, Barbara inizia la sua esilarante contro-informazione auditel per cui una volta perde perché “il mio pubblico giovane è ancora al mare”, manco chi guarda Domenica Live avesse una convenzione su lettino e ombrellone. Poi, il primo ottobre, fa lo 0, 17 in più di share della Venier e dice che ha vinto con picchi del 20 % “nonostante la gente sia ancora al mare”.

I battibecchi sui social e la previsione della Lucarelli

“A quel punto il marito della Venier comincia a perculare la D’Urso su instagram e i dursisti e i maristi si insultano a suon di “Non ha vinto manco con il Ken Umano, la donna barbuta e l’alieno, alla prossima chi chiama? L’uomo falena?”, “Pensa a Zia Mara, che se dai rilevamenti le togli il pubblico col catetere fa il 2%!” e così via.”

Insomma, una battaglia dura dove è “Difficile prevedere chi la spunterà da qui a giugno tra Mara e Barbara, ma una cosa è certa: rimarrà viva solo una delle due”.