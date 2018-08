3 CONDIVISI Condividi Tweet

Grossa polemica per le dichiarazioni pubbliche di Selvaggia Lucarelli sullo stalking: la blogger de Il Fatto Quotidiano avrebbe infatti messo in dubbio (anzi, smontato pezzo per pezzo) l’agghiacciante storia di una 20enne di Napoli che ha denunciato pubblicamente il suo persecutore. Un ragazzo che da mesi l’ha seguita, angosciata e, in situazioni estreme, anche aggredita.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sullo stalking e sulla ragazza perseguitata (e aggredita) a Napoli fanno discutere: “Non le credo”

Per chi si fosse perso questo pezzo di cronaca, riportiamo il post pubblico che Marta Di Giacomo (questo il nome della ragazza) ha pubblicato su Facebook dove spiega per filo e per segno la sua storia:

Un racconto accurato da cui traspare benissimo la paura e – come si nota dai numeri sui social – è stato ripreso immediatamente da testate, portali di informazioni e personaggi pubblici. Una storia che fa riflettere, che spaventa ma – nel caso dell’ex giudice di Ballando Con Le Stelle – che non convince fino in fondo.

Ecco infatti la tesi di Selvaggia Lucarelli sullo stalking “presumibilmente” (secondo lei, n.d.r) subìto da Marta:

La blogger analizza la storia di Marta per punti, e la smonta quasi completamente, mettendo in dubbio la sincerità della denuncia e del caso:

“Ho letto tutto e francamente, in questa storia, trovo che molte cose non tornino. Anzi, quasi tutte. Eccole.

A) Marta incontra per la prima volta questo ragazzo per strada, il primo maggio. Dice che giorni dopo senza che lei gli abbia mai rivolto la parola lui sa tutto di lei, dal nome dei suoi genitori a quello del suo fidanzato a dove abita a quando ha gli esami. Caspita. Inquietante. La mia domanda è: come fa Marta a sapere che lui sa tutte queste cose? Perché non ce lo spiega!? La insegue per strada parlandole? Perché è improbabile che lei si fermi a fare conversazione. E non dice mai a nessuno per strada “questo ragazzo mi sta importunando?”. O “che cazzo ne sai come si chiamano i miei!? Aiuto!”. Bah. Neanche a dire che lui le SCRIVA tutte queste cose perché… veniamo al secondo punto.

B ) questo ragazzo è un abilissimo investigatore ma non riesce a procurarsi il numero di Marta. Bizzarro. Gli stalker amano molto i cellulari. Non le scrive mai neppure su fb, nonostante Marta affidi il suo sfogo a fb perché “so che mi stai leggendo”. Non esiste traccia scritta dello stalking, solo il racconto di Marta.

C) e a proposito di abilità, un’altra faccenda molto strana è la denuncia che Marta fa ai carabinieri. Marta stessa, come si può leggere, suggerisce che lui la aspetti SEMPRE IN STRADE SENZA TELECAMERE (cosa ne sa lei di dove sono installate telecamere? Perché lo premette LEI a chi deve indagare?). Inoltre, afferma che lui la aspetti sotto casa dopo le otto quando non c’è il portiere. Guarda caso. E che lui le fa anche delle foto. Qui passiamo al prossimo punto.

D) perché Marta non fa delle foto a lui col cellulare e non le porta dai carabinieri? Cioè, io ho da tre mesi uno che mi perseguita per strada e non faccio un video o una foto? A tal proposito: dove sta la descrizione del tizio? Ha circa 25 anni. Fine. Non so chi sia. Fine.

E) siamo ormai a mesi dall’inizio dello stalking (che inizia il primo maggio, vedi il caso, potere al popolo!). Marta a GIUGNO va dai CARABINIERI, dice che lui l’ha afferrata per i polsi, l’ha graffiata, ha preteso un bacio, ma i carabinieri minimizzano, ci ridono su, dicono “serve un referto medico”. Cioè, una subisce un’AGGRESSIONE per strada, nessuno vede? Nessuno sente? Ma soprattutto: non è più solo stalking. È aggressione. Io sarei TERRORIZZATA. Farei il giro di 10 caserme. Lei no. Le dicono che serve un referto e stranamente non va a farselo fare. La chiude li’.

F) il 4 luglio guarda CASO Marta torna dai carabinieri con un referto. Lui l’avrebbe addirittura presa per il collo, buttata contro una macchina, graffiata A SANGUE con delle chiavi. Per strada. Sempre senza testimoni. Il referto parla di una vaga “area iperemica alla base del collo”. Forse un livido. La cosa bizzarra è che nel referto c’è scritto “riferisce molestie ripetute di natura VERBALE fino ad ora”. Ma come? Non era andata dai carabinieri giorni prima dicendo che era stata afferrata, graffiata e baciata?

G) qui inizia la parte più surreale. Non hai più uno stalker. Hai uno che parrebbe volerti ammazzare. Continui a vivere da sola? Familiari e fidanzato ti lasciano lì tranquilla? Ma va bene, facciamo che sia possibile. Pare impossibile però l’ultimo racconto di Marta. Poche sere fa alle 20 va via il portiere e alle 20, 01 lo stalker si attacca al suo citofono. Una persona terrorizzata da mesi cosa fa? Chiama i carabinieri. Chiama il fidanzato. Chiama la vicina di casa. No. Lei si chiude in camera per non sentire. Ma come??? Ha la possibilità di farlo arrestare o comunque di farlo interrogare in caserma e lo lascia li’!? Manco un vicino che lo senta o lo noti intanto? Lui poi addirittura riesce a entrare nel palazzo e le lascia un biglietto sotto la porta. “Ciao Marta, dormiamo insieme?”. Lei lo fotografa e ci fa un post. Non lo porta di corsa ai carabinieri. (una grafologa a cui mi sono rivolta ha visto il biglietto. “È scritto con mano non allenata. Un destrimane che scrive con la sinistra. Lo scritto risulta composto, uno stalker scrive in preda all’adrenalina, in quel biglietto non ve n’è traccia”. Ma magari la grafologa forense si sbaglia.

H) infine, ho visto le interviste video rilasciate da Marta per esempio alla Stampa. ( https://m.youtube.com/watch?v=WbtiNcUJqfA)

Cosa vuol dire “urlavo per strada ma si sa , la gente gira la faccia, via social le denunce arrivano?”. Sta dicendo che lei veniva aggredita in presenza di gente che ignorava i suoi “aiuto?”. A Napoli la gente se ne frega se una ragazza che urla per strada? Mi permetto di non crederci.

E mi perdonerai Marta, ma questa storia fa acqua da tutte le parti.

Spero di sbagliarmi io. In quel caso le chiederò scusa per aver dubitato, di sicuro però chi ha riportato la notizia col megafono e ne ha fatto un’eroina, due domande in più poteva farle. E farsele.

Sono tempi difficili e le donne- come non mai- hanno bisogno di testimonial e di storie credibili.”

Il problema della morale e della polemica aizzata da Selvaggia Lucarelli sullo stalking

Dopo questo suo post, inutile dire, centinaia di commenti offensivi e denigratori sono comparsi sulla bacheca della 20enne di Napoli. L’interrogativo è stato posto, la polemica è nata e il dubbio è stato instillato. Una volta concluse tutte le verifiche e le indagini, sapremo la verità e capiremo meglio come porci di fronte a questo tipo di ‘critica’ della Lucarelli.

Voi ritenete giusto dubitare di un racconto così o trovate sia pericoloso smontare un caso drammatico come quello che ha affrontato Marta?