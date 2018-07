46 CONDIVISI Condividi Tweet

Semprini risponde a Feltri dopo la lite avvenuta a La vita in diretta Estate. Tanti spettatori del contenitore pomeridiano di Rai 1 hanno chiesto al giornalista tv di far luce su quanto accaduto esattamente tra lui e il direttore di Libero. Così il conduttore ha usato i social per rispondere a questa domanda. “Visto che me lo state chiedendo in molti – ha scritto Semprini – vorrei precisare che, per quanto uno possa essere interrotto o meno, quando si interviene alla televisione pubblica, non si bestemmia, non si insulta, soprattutto una signora. E quindi chi lo fa viene gentilmente congedato”.

La vita in diretta: Semprini risponde a Feltri

Le parole di Semprini su Facebook arrivano dopo che sono diventate virali le immagini di uno scatenato Vittorio Feltri a La vita in diretta Estate. Il 75enne giornalista era ospite in collegamento per parlare della discussa sentenza della Cassazione sullo stupro di una donna ubriaca. La terza sezione penale ha inviato a un nuovo processo, per rivedere le pene al ribasso, i due uomini accusati di violenza. Dopo aver dato ragione alla Cassazione, infastidito dalle interruzioni e dalle posizioni espresse in studio, Feltri ha dato in escandescenze contro Semprini, Ingrid Muccitelli e la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti.

Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli, che sfuriata con Feltri

“Ma fatemi finire, per Dio!”, ha sbottato Feltri contro i due conduttori. “Ma perché mi interrogate se non volete le mie risposte? Ma andate a farvi benedire!”, ha poi aggiunto. “Io sto facendo un ragionamento e voi mi rompete le palle! Siete maleducati, cafoni, non sapete fare il vostro mestiere. Siete degli asini!”. Semprini, a quel punto, ha replicato anticipando ciò che ha poi espresso sui social: “Noi ammettiamo il dibattito, ma non le parolacce e le bestemmie. Saremo degli asini a fare il nostro mestiere, ma proviamo a farlo con un certo livello. Questa è la Rai”.