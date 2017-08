50 CONDIVISI Condividi Tweet

Compare un seno durante il tg della BBC e la tv inglese finisce nella bufera. È successo durante il notiziario serale del network andato in onda alle 22 di lunedì 7 agosto 2017. La giornalista Sophie Raworth stava introducendo un servizio sulla nazionale inglese di cricket, fresca di vittoria contro il Sudafrica.

All’improvviso, alle sue spalle, appare un collega che, seduto in poltrona con le cuffie alle orecchie, sta vedendo un film apparentemente a luci rosse.

Sullo schermo alle spalle della conduttrice è infatti apparsa una donna intenta a togliersi la canottiera nera che indossava e a mostrare quindi il seno in pieno schermo. Davanti a lei un uomo, a sua volta, a petto scoperto. Accortasi di quanto stava accadendo, la regia ha subito cambiato l’inquadratura. Ma ormai era troppo tardi: i telespettatori del telegiornale avevano già notato il filmato hard andato in onda.

Il pubblico che stava seguendo il notiziario non ha perso tempo a commentare l’accaduto sui social network. Mentre sul web impazzavano i commenti, divisi tra l’indignazione per una svista “totalmente non professionale” e il divertimento per l’ilarità della scena, la BBC ha comunicato che sta cercando di capire cosa sia realmente accaduto.

“Perché un porno viene mandato in onda dalla BBC durante il notiziario?”, si chiede su Twitter Zane Jawad. “Brexit sta facendo impazzire gli inglesi”, le risponde l’utente CaLi-Bano. “Ho appena visto un seno nudo durante il Tg delle 22?”, ha commentato un altro. E così via.

“Sono sorpreso che la BBC non abbia filtri alle connessioni Internet per fermare gente dello staff che visita siti del genere”, ha commentato Andrew Allison di Freedom Association. Di gaffe nella tv italiana ne abbiamo viste a bizzeffe. Da quella su Claudio Amendola da Costanzo a quella sul Muro del Pianto a L’eredità. Ma così non era mai capitato.