Continuano i rumors su questa nuova edizione del reality condotta da Barbara d’Urso: tra provini e ipotesi su chi siano i nuovi concorrenti, spunta il nome di Serena Garitta al Grande Fratello 2018, versione ‘Nip’. Una scelta prevedibile, considerata la grande amicizia che lega la presentatrice e l’ex concorrente del reality…!

Serena Garitta al Grande Fratello Vip? Il volto noto del reality potrebbe tornare sul piccolo schermo

Tutto pronto per il 15esimo anno dello show ambientato nella casa di Cinecittà, gioco con premio finale che ha ispirato il film Reality (2013) di Matteo Garrone. Dopo la versione Vip e dopo, soprattutto, il toto-presentatrici per decidere chi doveva salire al timone della nave, è stata scelta il volto di Domenica Live.

Come molti già sanno, il cast sarà ‘ibrido’, composto cioè sia da persone normali che da ex gieffini di edizioni particolarmente famosi. Grande curiosità intorno a questa rosa di nomi familiari, ecco di chi si comincia a parlare: Andrea Cerioli (ex GF 13 e U&D), Marco Cucolo (attuale compagno di Lory Del Santo), Veronica Ciardi (ex GF 10) e Guendalina Tavassi (ex GF 11).

Il ruolo dell’ex gieffina potrebbe non essere necessariamente quello di una concorrente del reality: ecco le ipotesi della sua ‘funzione’ all’interno della nuova edizione

Tra i nomi, è venuto fuori anche quello di Serena Garitta al Grande Fratello Nip: un’indiscrezione che non ha ancora trovato conferma, ma che campeggia sul nuovo numero di Oggi. Ecco cosa si legge sul settimanale: “Mentre continuano i casting Carmelita (come i fan chiamano Barbara) avrebbe pensato ad un ruolo inedito per la sua pupilla, già vincitrice del reality“.

A quanto pare, dunque, non è detto che la ‘pupilla’ sia destinata a rientrare nella casa di Cinecittà, potrebbe anche svolgere un altro tipo di ruolo, come quello di inviata – già sperimentato con Domenica Live. Come la vedreste in questa funzione?