Serena Grandi spiega l’eliminazione al GF Vip con una sottile dietrologia. L’attrice, uscita dalla Casa del reality di Canale5 alla seconda puntata, ha lanciato accuse velate al sistema del televoto del programma.

Intervistata da Gossipblog, il sex symbol del cinema italiano degli anni Ottanta si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Soddisfatta del percorso fatto, s’è vista piovere addosso la (quasi) totalità dei voti altrui, finendo al ballottaggio con Lorenzo Flaherty. Per poi essere sconfitta.

Durante la diretta, Serena è uscita dal Grande Fratello Vip calma e pacificata. A parte una blanda lite con Malgioglio, la sua permanenza dietro la porta rossa è stata tranquilla. Per lei il Grande Fratello è stato una “grande seduta psicanalitica”. L’ha notato Alfonso Signorini, che l’ha amata molto proprio perché “colpevole” di preferire la solitudine. Proprio come il suo personaggio nel cortometraggio E.T.E.R.N.I.T. di Giovanni Aloi.

Uscita dal programma, Grandi è stata quasi sollevata. “Che bello, c’è l’adrenalina, altrimenti sarebbe tutto piatto”, il commento dell’attrice. Ora ha finalmente riabbracciato il figlio e gli amati cani. E non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina. “Io non ho santi in paradiso. Non vado oltre”, ha rivelato.

Serena Grandi spiega l’eliminazione al GF Vip

“Un po’ l’avevo capito che c’era la possibilità di uscire. La mia controparte (Lorenzo Flaherty, ndr) continuava a chiedermi se fossi preoccupata. Ma io non lo ero. ‘Male che vada sarà un grande successo’, rispondevo. Comunque il tutto mi ha dato da pensare, magari qualcuno sapeva qualcosa”, ha spiegato.

Adesso il suo obiettivo è riannodare il percorso artistico che l’ha portata sullo schermo: “Io dalla vita ho già avuto tanto. Oggi sono stanca di interpretare me stessa, per il futuro vorrei interpretare un bel ruolo. Sogno di vestire i panni di una grande donna, perché no, anche fuori dall’Italia. Mi piacerebbe che il mio pubblico non fosse più solo quello italiano”.