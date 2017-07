0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo indiscrezioni e colpi di scena è ufficiale: Serena Rossi a Detto Fatto. Sarà l’attrice napoletana, famosa per il ruolo di Carmen in Un posto al sole, a prendere il posto di Caterina Balivo.

Una notizia che era trapelata già a metà giugno tramite Novella 2000, ora è confermata dalla diretta interessata. L’annuncio infatti è arrivato dalle pagine social di Rossi. Una nuova avventura inedita e stimolante dopo la vittoria alla quarta edizione di Tale e Quale Show. Ma non solo.

Tra la fine dell’anno e il 2018, la vedremo anche al cinema in due film. Sarà al fianco di Giampaolo Morelli in Ammore e Malavita dei Manetti Bros. Poi tra i protagonisti di Caccia al tesoro, omaggio dei fratelli Vanzina a Operazione San Gennaro di Dino Risi.

Detto Fatto avrà così un nuovo volto. Temporaneo però. L’impegno dell’attrice e cantante partenopea durerà solo per le prime tre settimane di messa in onda. Balivo prende una pausa maternità, come annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018.

Serena Rossi a Detto Fatto: il suo messaggio

“In queste ultime settimane ho letto tanti articoli, commenti e domande a cui non ho risposto né per confermare, né per smentire. Volevo che questa notizia vi giungesse direttamente e ufficialmente da me: dall’11 settembre mi vedrete tutti i pomeriggi alla conduzione di Detto Fatto, daytime di Rai 2”, ha scritto sul suo sito ufficiale. “Sono emozionata e felice di condurre un programma dove c’è spazio per il lifestyle, la moda ed il benessere ma anche per quelle che sono le mie grandi passioni (chi mi segue da tempo lo sa): la cucina ed il ‘fai da te’!”.

La partenza della sesta edizione del factual è prevista lunedì 11 settembre 2017, conservando il proprio spazio nella fascia post-pranzo di Rai 2. Con Serena ci sarà Gianpaolo Gambi, mentre non ritornerà la tutor Kikò Nalli.

