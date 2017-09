1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Da Detto Fatto al sabato sera di Rai1: Serena Rossi condurrà Celebration, programma musicale scritto dai giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo che celebrerà i grandi del passato. Come rivelato da TvBlog, l’attrice e conduttrice napoletana è stata promossa al timone di questa nuova trasmissione dal direttore Andrea Fabiano.

Un’operazione in bilico tra passato e presente, che sfrutterà le preziose teche Rai e la magia dello show dal vivo. La prima puntata è prevista per sabato 14 ottobre con una formula davvero particolare.

In diretta dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, Celebration celebrerà i protagonisti, italiani e non, della storia del pop e del rock. Spalmato su quattro puntate, il programma racconterà quattro modi diversi di fare musica. Dalle “grandi voci” (Frank Sinatra, Mina, Aretha Franklin) ai “grandi gruppi” (Beatles, Rolling Stones, Queen), fino ai “divi del pop” (Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston) e alle colonne sonore di film e musical. Un’orchestra accompagnerà diversi artisti italiani che canteranno live i grandi successi di questi artisti tra i più amati di sempre.

Assante e Castaldo sono due delle firme più prestigiose della stampa musicale italiana. Oltre che autori, i giornalisti saranno anche in scena in una formula che dovrebbe essere la versione televisiva delle lezioni di musica che per anni hanno condotto all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un vero e proprio percorso spettacolar-didattico che farà viaggiare il pubblico a ritroso nel tempo. Gli spettatori scopriranno così l’evoluzione di una musica che ha portato con sé sogni e passioni, idee e progetti, immagini e avventure di diverse generazioni.

Rossi, apprezzata dal pubblico sin dalla prima puntata di Detto Fatto 2017-2018, è bravissima sia come conduttrice che come cantante, come ha dimostrato in Ammore e malavita dei Manetti Bros. Al suo fianco ci sarà un altro talento attoriale sempre a suo agio in versione musicale: Neri Marcorè.