Serena Rossi non conduce più Detto Fatto. Secondo l’indiscrezione raccolta da Alberto Dandolo su Oggi, l’attrice napoletana, famosa per il ruolo di Carmen in Un posto al sole, non prenderà più il posto di Caterina Balivo.

Malgrado a inizio luglio Rossi avesse confermato sul suo profilo Instagram l’approdo a Detto Fatto a partire dall’11 settembre, ora l’attrice rischia di veder sfumare quest’opportunità. Il motivo è legato allo slittamento della nuova stagione del programma, da settembre a ottobre.

Per quel periodo Balivo sarà già rientrata dalla pausa maternità. Ma a cosa sarebbe dovuto questo inaspettato cambio di programma? O meglio, a chi? Lo spiega ancora una volta Dandolo su Dagospia, facendo il nome di Fabio Fazio.

“Pare che i lavori faraonici per il maxi studio di Fazio a Milano vadano a rilento e l’inizio di Che tempo che fa sarebbe già stato rinviato a fine ottobre. Ma come, non era la gallina dalle uova d’oro per il periodo di garanzia pubblicitario?”, scrive il giornalista.

I grandi lavori di rinnovamento andrebbero così a inglobare lo studio di Detto Fatto, e per ricreare la struttura del programma di Rai 2 servirebbero circa 5 settimane. Un periodo di tempo sufficiente a Caterina Balivo per ritornare al timone dello show basato sui tutorial. Se la notizia fosse confermata, sarebbe un brutto colpo per Rossi. Il programma del pomeriggio di Rai 2 sarebbe stata la sua ciliegina sulla torta di un 2017 davvero speciale.

Rossi infatti sarà grande protagonista sul grande schermo. Tra la fine dell’anno e il 2018, la vedremo al cinema in due film molto attesi. Sarà al fianco di Giampaolo Morelli in Ammore e Malavita dei Manetti Bros, in concorso a Venezia. Poi tra i protagonisti di Caccia al tesoro, omaggio dei fratelli Vanzina a Operazione San Gennaro di Dino Risi.