Serena Rossi sarà Mia Martini in un film per la tv che avvierà le riprese il mese prossimo. Come reso noto da Davidemaggio.it, l’attrice napoletana – attualmente impegnata nella conduzione di Da qui a un anno su Real Time – ha sbaragliato la concorrenza per interpretare una delle voci più significative nella storia della musica italiana. Ma il progetto non racconterà la Mimì più celebre, bensì quella degli inizi, piuttosto difficili e complicati.

Prima di sfondare con brani rimasti nella memoria come Piccolo uomo, Minuetto, Notturno, Almeno tu nell’universo, La nevicata del ’56 e Gli uomini non cambiano, Mia Martini ebbe un rapporto conflittuale con il padre Giuseppe. Dal 1963 al 1970 passò un periodo sfortunato. Provini rimasti nel cassetto, i cliché nei quali l’avevano rinchiusa i suoi produttori, il trasferimento a Roma con la sorella Loredana Bertè, l’esperienza del carcere (quattro mesi durante i quali tentò anche il suicidio) per aver fumato uno spinello. Fu un’esibizione improvvisata al Piper di Viareggio a stregare il produttore Alberigo Crocetta. Con il brano Padre davvero nel 1971, censurato dalla Rai perché considerato scandaloso, si impose sulla scena musicale per l’intensità dell’interpretazione, per quella voce vibrante e magnetica.

Serena Rossi: film e Real Time prima di Mia

Per questo film tv prodotto dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi (già dietro fiction come In punta di piedi, Rocco Chinnici e La strada di casa), Rossi si starebbe già preparando con un vocal coach. Il suo obiettivo è modulare il più possibile la propria voce e farla assomigliare a quella di Mimì. L’attrice ha già dimostrato ottime doti canore in altre occasioni. Sia con le canzoni di Ammore e malavita dei Manetti Bros., film trionfatore ai David di Donatello, sia in televisione. La sua esibizione a Tale e Quale Show, proprio nei panni di Mia Martini cantando Almeno tu nell’universo, commosse i giudici del programma di Rai 1. L’imitazione di Serena Rossi a Tale e Quale è disponibile su Rai.it.