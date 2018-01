269 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando abbiamo annunciato i duetti del Festival il suo nome ha fatto felici moltissimi spettatori, e a giudicare dai suoi post su Facebook, le sensazioni di Serena Rossi su Sanremo 2018 e la sua presenza sull’Ariston non potrebbero essere più emozionate!

Serena Rossi su Sanremo 2018: “Un sogno che tiro fuori dal cassetto”

La spontaneità, il sorriso e l’emozione con cui la cantante/doppiatrice di Frozen e attrice di Ammore e malavita, il coloratissimo musical made in Naples dei Manetti Bros ha comunicato ai suoi seguaci che prenderà parte alla 68esima edizione della kermesse musicale è quasi tangibile. Ecco le parole con cui giovedì 18 gennaio ha annunciato il duetto di cui sarà co-protagonista:

“Ci sono occasioni in cui “custodire” un segreto non è facile – ha scritto Serena Rossi su Sanremo 2018 – Fremevo per dirvelo e se siete stati attenti alle mie ig stories avrete visto foto di fiori, del “rubino rosso”…. I segni di un sogno che tiro fuori dal cassetto: salire su un treno, destinazione #Sanremo2018! Avrò l’onore di accompagnare Renzo Rubino nella serata dei duetti del Festival di Sanremo! Insieme alla felicità e alla fifa, porterò tutti con me!“.

Successivamente, la diva italiana – sposata con il suo ex collega di set, Davide Devenuto di Un Posto Al Sole – ha realizzato un altro piccolo video in cui si vede chiaramente che non sta più nella pelle:

I messaggi di Serena trasudano emozione: la dedica al cantante che la vuole sul palco insieme a lui

Infine, domenica 21 gennaio ha voluto ringraziare in prima persona il cantante che l’ha voluto al suo fianco con un messaggio su Facebook e una foto direttamente dal dietro le quinte di Sanremo:

“Eccoci qua…faccette stanche ma felici, ugole calde, cuori spalancati e occhi pronti a rubare ogni singola emozione di questa grande avventura. Mio caro Renzo Rubino non smetterò mai di dirti GRAZIE. Sanremo arriviamo!“