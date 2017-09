45 CONDIVISI Condividi Tweet

La settima edizione di Tale e Quale Show è stata presentata a Roma da Carlo Conti e l’intero cast della trasmissione. Il varietà, prodotto da Endemol Shine Italy, torna su Rai1 da venerdì 22 settembre in prima serata per 11 puntate.

“Finalmente questo programma riparte: è uno tra i più amati della tv italiana e ha un pubblico molto giovane”, ha esordito Andrea Fabiano, direttore di Rai1.

Il cast di Tale e Quale Show 2017 è più variegato che mai. Da Rettore a Claudio Lippi, sono 12 i personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a cimentarsi in performance dal vivo en travesti. “Sono già passati sei anni e sette edizioni: è un programma forte perché non cambia mai. Si chiama appunto Tale e Quale: forse potremmo mandare in onda anche qualche puntata vecchia”, ha dichiarato ironicamente Conti. “La gara è un pretesto, è in secondo piano come sempre. Qui si gioca, si fa spettacolo, si fa varietà”.

La giuria è confermata: accanto alla “regina” Loretta Goggi (polemica con i vertici Rai e Fabio Fazio a margine della conferenza) sempre Enrico Montesano e Christian De Sica. Il conduttore ha poi voluto ringraziare tutti i concorrenti, in particolare Claudio Lippi, Donatella Rettore e Platinette. Il “guastafeste” sarà ancora Gabriele Cirilli, che si prepara ad incursioni da personaggio dei cartoni animati e delle fiabe (“Nella prima puntata farò l’Ape maia”).

Al via la settima edizione di Tale e Quale Show

Conti, che ha dedicato questa edizione a Gigi Sabani (scomparso dieci anni fa, il 4 settembre 2007), ha poi aggiunto: “Questo cast è veramente il più forte di ogni anno. E lo dico ogni anno”. Inevitabili le domande sul Festival di Sanremo: “È il primo anno che alla presentazione di Tale e Quale Show sono rilassato perché non ho la pressione di Sanremo. Sono stati tre anni di grazia, ma era giusto fermarsi”.

“Sanremo 2018? No, ho già detto di no. Sono sicuro che Baglioni farà un grandissimo lavoro. Io per ora non sono previsto. Sanremo sarà dal 6 al 10 febbraio? Allora non posso, sono in vacanza”.