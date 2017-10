20 CONDIVISI Condividi Tweet

La settima puntata di Pechino Express 2017 ha lasciato concorrenti e spettatori da casa con un velo di tristezza. Lo spettacolo di Rai 2, infatti, si è tramutato in un vero tv drama dove i partecipanti sono crollati tutti nella disperazione più totale, sfociata poi in lacrime. Numerosi i motivi per rattristarsi. Prima di tutto per l’eliminazione degli Amici, poi l’esclusione dal gioco dei Modaioli a causa di un infortunio. Non è finita qui: anche le Caporali si sfogano a causa degli handicap imposti dal gioco, mentre le Clubber trovano semplicemente commovente l’ospitalità della gente del posto.

Settima puntata di Pechino Express 2017: gli Amici e i Modaioli escono dal gioco

La finale si avvicina e bisogna sfoltire il gruppo dei concorrenti di Pechino Express 2017: pochi di quelli che hanno cominciato l’avventura arriveranno a contendersi la vittoria. Per il momento, quel che è certo è che Guglielmo Scilla e Alice Venturi, alias gli Amici, sono fuori. I ragazzi sono davvero dispiaciuti: “Ci abbiamo messo il cuore e lasciamo il cuore in questa esperienza“, dice lui, “questo è il gioco ed evidentemente era giusto che uscissimo noi. Speriamo di aver dato qualcosa a quest’esperienza, che per noi è stata vita“, continua lei in lacrime.

Come anticipato, anche i Modaioli sono fuori. Michele Lamanna e Marcelo Burlon escono dopo la Prova Vantaggio della settimana. Durante la gara, infatti, Marcelo avvertirà un forte dolore alla spalla. Il responso medico non lascia dubbi: lussazione alla spalla e 21 giorni di riposo per guarire. I ragazzi non possono fare altrimenti se non uscire a testa alta: “Io senza di lui non vado da nessuna parte“, rivela Michele mostrando grande amicizia e solidarietà verso il compagno d’avventura.

Pechino Express 2017 verso la finale

Anche questa edizione dell’adventure game targato Rai volge alla fine. A contendersi la vittoria saranno le Caporali, i Maschi, le Clubber e i Compositori. Tra queste quattro squadre, quella di Jill Cooper e Antonella Elia mostra segni di cedimento, ma anche di solidarietà femminile. La Elia sembra sul punto di una crisi di nervi: “Piangere mi fa bene, perché mi libera dai pesi del corpo e della mente“. La stanchezza è tanta ma la Cooper allevia le tensioni dell’amica consolandola e agevolandole il cammino, talvolta anche portandole lo zaino. Questo non è il momento di fermarsi, si va in Giappone.