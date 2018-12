83 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo i tragici fatti di Ancona, dove 6 persone hanno perso la vita nella folla, una class action ha voluto anche Sfera Ebbasta denunciato per non aver impedito che questa tragedia accadesse.

Sfera Ebbasta denunciato dopo i tragici fatti di Ancona: “Se fai una serata in un locale devi accertarti che non siano stati venduti biglietti in più”

Ad agire è lo studio legale dell’avvocato Corrado Canafoglia, rappresentante delle decide di parenti delle vittime e spettatori del concerto presso la Lanterna Azzurra, che in questi giorni gli hanno fornito materiale in quantità tra foto, video, testimonianze ecc.

Tra i vari responsabili spunta fuori anche il cantante che si doveva esibire nel locale: ecco perché si legge di Sfera Ebbasta denunciato:

“Se decidi di fare una serata in un determinato locale devi essere certo del numero di posto disponibili, di quanto saranno i presenti effettivi, ma anche di certi aspetti importanti dal punto di vista della sicurezza – scrivono i legali rivolgendosi a Gionata Boschetti (il nome all’anagrafe del rapper) – Chiederemo quindi ai magistrati di fare alcuni accertamenti, perché tutti questi giovani sono solo delle vittime, e i loro parenti hanno il diritto di sapere i nomi di tutti i responsabili”

Le rivendicazioni dei genitori delle vittime e dei presenti al concerto del rapper

“Sappiamo che tra biglietti e inviti ne sono stati stampati almeno 6mila, non è chiaro quanti ne sono stati venduti, ma sembra che al momento della tragedia nel locale c’erano tra le 1.500 e le 2.000 persone”, afferma il legale. “I tanti ci hanno detto che in mille erano ai tavoli della zona soppalcata e che più o meno lo stesso numero di ragazzi si trovavano nella pista sotto, mentre continuava ad arrivare gente con le navette. L’ingresso principale non è stato usato perché all’esterno c’era la fila di chi ancora doveva entrare. Di una porta si è aperta solo un’anta, in funzione solo due uscite, e una è quella della rampa della tragedia. Fuori dal locale nessuna assistenza, i ragazzi hanno dovuto prendersi cura l’uno dell’altro senza aiuti, fino a quando sono arrivati i soccorsi”.

