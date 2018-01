0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sgarbi ricorda Marina Ripa di Meana nel giorno dell’ultimo saluto ad uno dei personaggi più trasgressivi del mondo dello spettacolo italiano. Il critico d’arte non ebbe un rapporto semplice con Marina Elide Punturieri.

Nel 2011, al Festival di Spoleto, “la più bella del reame” gli lanciò addosso un barattolo di vetro contente “piscio d’artista”. Marina si era voluta così vendicare di alcune affermazioni fatte dal critico in occasione della Biennale di Venezia, dalla quale Sgarbi fece rimuovere una foto che ritraeva i coniugi Ripa di Meana con Moravia.

L’eclettica Marina è morta a Roma all’età di 76 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. “È stata un personaggio di passaggio d’epoca”, ha dichiarato Sgarbi all’Ansa. “Un caso interessante di femminismo non classico, non antagonista al maschio. Il modo migliore per piegare un uomo è sedurlo e Marina è riuscita a essere femminista sottomettendo i maschi”.

Il critico d’arte ha poi rievocato anche il famoso episodio della pipì. “Era parte della sua natura provocatoria che non alterava il suo temperamento giocoso e divertente. Era una donna voluttuosa e decadente. Poi ci siamo riappacificati”.

“La conoscevo da tanti anni. Ci vedevamo tranquillamente e sapevo che stava male”, ha aggiunto. “Era bella, una figura interessante. Ha rappresentato una fase evoluta della femme fatale. È riuscita a rovesciare le parti uomo-donna in un momento in cui la parità era molto complessa. Adesso le donne fanno quello che vogliono. Lei è stata uno dei primi casi”.

Dopo il ricordo della figlia Lucrezia Lante della Rovere, alla camera ardente nella sua casa romana sono arrivati in tanti, da Sandra Milo a Milly Carlucci. Il feretro è stato portato a spalla e sulla bara è stato posto uno dei suoi famosi copricapi. Il carro funebre ha portato il feretro al cimitero romano di Prima Porta dove il corpo sarà cremato.