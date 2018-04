48 CONDIVISI Condividi Tweet

Shalpy e Fabio Fazio sono stati protagonisti di una lite social. Tutto è iniziato quando il cantante, in promozione con il suo nuovo album, Il dolore del cuore, ha rifiutato l’invito a Che tempo che fa. L’invito, secondo la pop star di Rocking Rolling, sarebbe arrivato soltanto ora che ha un disco in uscita e non in passato, quando aveva a cuore essere in trasmissione per parlare di diritti civili, dei quali è da tempo paladino. Shalpy infatti è stato sposato fino al 2017 con il compagno Roberto Blasi ed è stato sempre in prima linea nella battaglia sulle unioni civili.

Shalpy e Fabio Fazio, è lite social

“Quando avevo cose importanti da dire sui diritti civili – ha scritto Scialpi su Twitter – un programma che poteva ospitarmi in prima serata non lo ha fatto. Ora sono in promozione con un successo ‘sofferto’, mi vuole attorno a un tavolo con altri ospiti a parlare di cose che magari neppure mi interessano”.

Il conduttore di Che tempo che fa, già al centro di un’indagine della Corte dei Conti riguardo il suo chiacchieratissimo stipendio, ha subito replicato a queste parole. “Caro Scialpi… peccato!” – ha risposto Fazio su Twitter – Sarebbe stato bello ritrovarti, ripercorre la tua storia e ascoltare insieme ad altri amici e colleghi le tue canzoni del passato e parlare del tuo nuovo progetto. Sarà per un’altra volta allora per Che tempo che fa. In bocca al lupo”.

Fabio Fazio: Che tempo che fa sotto accusa

Toni pacati che il cantautore ha rispedito al mittente, perché ritenuti ipocriti e del tutto inopportuni. Dietro al no all’invito, ci sarebbe anche il rifiuto, da parte del programma, di inserire in scaletta un’esibizione del cantante. “Hai ragione caro Fazio – ha tuonato Shalpy – riascoltare nostalgicamente i vecchi pezzi, emozionarci sui ricordi, peccato tu non mi abbia spiegato con questo tweet perché io non possa cantare una canzone di oggi che è un successo conclamato. Forse perché esistono figli e figliocci?”.

