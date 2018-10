0 CONDIVISI Condividi Tweet

La giovanissima Sherol Dos Santos a X Factor ha letteralmente stregato il pubblico e la giuria del talent con la sua voce intensa. La cantante romana, 21 anni, ha spinto Manuel Agnelli a rompere il regolamento e rivelare in anteprima la sua partecipazione ai Live Show del 25 ottobre.

Sherol Dos Santos a X Factor: Manuel Agnelli infrange le regole per lei

La giuria di X Factor si è trovata perfettamente d’accordo sul fatto che Sherol abbia un talento fuori dal comune. Qualcuno l’ha definita ‘la reincarnazione di Aretha Franklin’, mentre altri la additano come la Beyoncé italiana. Agli Home Visit ha cantato Rise Up di Andra Day alla perfezione: l’esecuzione del brano è stata impeccabile al punto da indurre Manuel Agnelli a fare uno strappo alle regole e a rivelare prima del previsto l’esito della sua esibizione.

Sherol ha avuto immediatamente l’accesso ai Live Show del 25 ottobre, facendo parte della categoria Under Donne. Questo quanto dichiarato dalla ragazza in un’intervista: “Ho sempre cantato nella mia vita. Da bambina ho iniziato con le canzoni dello Zecchino D’oro, poi sono entrata nel coro di Santa Cecilia“. Come ci si sente ad essere passati in finale? “Sono molto ansiosa. Spero di non deludere le aspettative“.

X Factor: Celentano difende Asia Argento e Alessandro Gassman parla del figlio

Anche qualche volto già ‘noto’ partecipa al talent show di Sky. In particolar modo, Alessandro Gassman parla del figlio Leo e della sua presenza al programma: “La sua missione, lui lo sa, è finire l’università, però sono contento“. Un altro famoso personaggio, invece, parla dello scandalo che ha coinvolto uno dei giudici di X Factor: Adriano Celentano difende Asia Argento in una lettera diretta ai dirigenti del talent. Ecco quanto dichiarato dal cantante: “Con un programma così, uno si immagina che anche i padroni siano all’altezza di ciò che producono, e invece no. Improvvisamente scopriamo che alle spalle della bella ‘X’ si nasconde un MOSTRO dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nome della sua traboccante ipocrisia. […] Asia? Fuori. Decretano gli ipocriti“.