Come se bastassero il flop degli ascolti e le critiche, anche la sigla di Domenica In finisce nell’occhio del ciclone. Dopo le parole al veleno di Fabrizio Del Noce prima e Ezio Greggio poi, la storica trasmissione di Rai 1 viene accusata anche di plagio.

Sono stati molti gli utenti sui social che hanno segnalato una “strana” ed eccessiva somiglianza tra la sigla del programma condotto da Cristina e Benedetta Parodi e un vecchio musical realizzato dai partecipanti al talent di Maria De Filippi.

Per la prima volta insieme alla conduzione, l’inedita coppia di sorelle ha debuttato nel contenitore domenicale di Rai 1, giunto quest’anno alla 41esima edizione. Per l’occasione hanno cantato la nuova sigla, con tanto di “discesa” dalle scale della scenografia realizzata ad hoc. Una coreografia e una canzone che a molti ha fatto tornare alla mente A un passo dal sogno, musical del 2007 che vedeva protagonisti i ragazzi di Amici in giro per i teatri italiani.

Si trattava dell’ultima edizione “naif” del talent show prima della svolta discografica e dell’approdo su Canale 5. Erano gli anni che videro dividere il palco Platinette e l’allora vincitore Federico Angelucci, oggi tornato alla ribalta grazie a Tale e Quale Show e le sue incredibili performance come l’imitazione di Mina.

La sigla di Domenica In è un plagio? Ecco il confronto

Il musical nasceva dall’omonimo libro scritto da Chicco Sfondrini e Luca Zanforlin. Il testo era opera di Maurizio Costanzo e Pino Perris. La direzione musicale, invece, era affidata Pino Perris, l’ideatore di quella colonna sonora.

Ascoltando la sigla di Domenica In delle sorelle Parodi, è inevitabile percepire una netta somiglianza. D’altronde, l’autore di Cristina e Benedetta è proprio Chicco Sfondrini, ex storico uomo della scuola di Amici. In particolare l’incipit – “Domenica, tu sei bellissima, come un giorno di sole… che ti porta a sorridere, dai resta qui, cancella il lunedì con Domenica In, siamo inseparabili!” – è davvero identico. Ecco le due sigle a confronto.