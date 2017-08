165 CONDIVISI Condividi Tweet

In attesa della conferma definitiva del cast completo del reality, arriva la conferma definitiva che la regista, attrice e scrittrice Simona Izzo partecipa al Grande Fratello Vip. E con estrema onestà spiega al pubblico perché ha deciso di partecipare.

Il vero motivo per cui Simona Izzo partecipa al Grande Fratello Vip

L’ipotesi più certa, finora, è che i partecipanti dello show condotto da Ilary Blasi siano Giulia De Lellis, Aida Yespica, Daniele Bossari, Marco Pradolin, Gianluca Impastato,

Jeremias e Cecilia Rodriguez (come unico concorrente), Veronica Angeloni, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Serena Grandi, Stefano Sala ed Elettra Lamborghini. In più sappiamo, naturalmente, che anche Simona Izzo partecipa al Grande Fratello Vip con certezza, ed ecco perché:

“I motivi? – racconta la moglie di Ricky Tognazzi durante un’intervista a Oggi – Il primo è che sono nonna di tre nipoti e ho preso l’impegno di mantenerli agli studi. Sono i figli del mio Francesco: Alice, 20 anni, che va all’università,Tommaso, 17, che studierà all’estero, e Leonardo che frequenta l’asilo bilingue. Facendo due conti, un bel budget. Il secondo? Sarà una bella prova con me stessa. Vado in tv spesso ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio. Ora ci saranno 25 telecamere e un bellissimo cast di 15 persone. Sarà un po’ come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno”.

La difficoltà della sua partecipazione allo show: la separazione dal marito

Unica difficoltà, la separazione dal suo adorato consorte: “Vivo in simbiosi con Ricky, siamo sempre insieme sul set. E anche a lui un po’ dispiace. Mi mancheranno da morire tutti gli affetti. Loro, forse, si riposeranno, perché qualche volta sono una mamma e una nonna un po’ ingombrante. Però entro nella Casa con la voglia di accudire, curare, più che di litigare. Sarò la ‘tata’ di tutti, amo cucinare per tanti, come faccio a casa mia“.