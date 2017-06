106 CONDIVISI Condividi Tweet

Simona Ventura a #CartaBianca si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ospite di Bianca Berlinguer, la conduttrice ha difeso a spada tratta la propria idea di televisione. “Ho sempre cercato di essere spettacolare perché ho la responsabilità di dover intrattenere il pubblico”, ha spiegato. SuperSimo non le ha mandate a dire. “A me piace fare la tv pop e non penso che Selfie sia un programma trash. Non ho questo razzismo intellettuale per cui c’è la cosa trash e poi la cosa altissima. Non ci sono solo il nero e il bianco, esistono anche i grigi. Io trovo che questa trasmissione sia pop e molto bella”.

Già furiosa su Twitter in replica ad uno spettatore disgustato dal suo show, Ventura non ha risparmiato una stoccata a Barbara D’Urso. Già qualche tempo fa in una serie di anticipazioni sul programma aveva lanciato una frecciatina nei confronti della collega di Canale 5. Quando un utente ha paragonato Selfie a Pomeriggio 5, ci ha tenuto a fare una precisazione. “La differenza è che noi non speculiamo sulle persone che chiedono aiuto”, ha detto Simona.

Simona Ventura a #CartaBianca: le sue parole

D’altronde il mondo delle spettacolo è pieno di blatte, come le aveva definite anni fa alle Invasioni Barbariche. “È chiaro chi sono. Son sempre quelle e quelle rimangono”, ha affermato perentoria. La tv è un pantano difficile da guadare, come accaduto alla collega Paola Perego. “La solidarietà è rara in questo ambiente”, ha detto. “Per questo ho trovato giusto scriverle un tweet e dirle che stavo con lei, al di là delle cose che sono successe. Le è stata fatta una cosa non giusta ed è giusto che io lo dica. Se continuiamo a girare la testa dall’altra parte perché guardiamo al nostro orticello, non andiamo da nessuna parte”. Dal ricordo delle telefonata di Gasparri a Quelli che il calcio all’amore per i reality, l’intervista integrale è disponibile a questo link.