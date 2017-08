46 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo la succulenta anticipazione che vedrà probabilmente Antonella Clerici e Massimo Ranieri a Sanremo – una scelta non ancora definitiva, arriva anche un’altra ipotesi che sconvolge i palinsesti Mediaset 2017-2018: ci sarà Simona Ventura a Striscia La Notizia!

Simona Ventura a Striscia La Notizia ma non solo: ecco a quale programma ha rinunciato e dove la vedremo

Solo pochi mesi fa si vociferava riguardo il suo ‘furto’ a Raz Degan, al quale avevano inizialmente proposto la conduzione di Surviving Africa. La versione più ‘selvaggia’ dell’Isola dei Famosi era poi passata nelle mani di SuperSimo: adesso, però, pare che anche lei abbia voluto rinunciare e passare il testimone a qualcun altro.

A motivare il gesto ci pensa Dagospia, che suggerisce che dietro questa decisione ci sono ben due ragioni ben precise: la prima, come abbiamo anticipato, consisterebbe nel cambio di Michelle Hunziker con Simona Ventura a Striscia la Notizia, il celebre tg satirico di Antonio Ricci che di recente sta attraversando profondo lutto, dato che è morto il Gabibbo Gero Caldarelli.

La seconda nuova conduzione di Simona Ventura dopo il celebre tg satirico

La seconda motivazione è un secondo programma, finora non ancora confermato nei palinsesti, ma che la rivista di Alberto Dandolo conferma: ” Sembra che la prima edizione di Temptation Island Vip dovrebbe nascere proprio con la conduzione di Simona Ventura. Il reality estivo delle corna ha incassato quest’estate il record di ascolti e dovrebbe tornare sul set già nel mese di ottobre per la messa in onda tra la seconda metà di novembre e inizio dicembre“.

Niente più Selfie – Le cose cambiano né Surviving Africa, dunque, per SuperSimo. Il secondo programma, dopo il rifiuto anche di Raz Degan, è attualmente alla ricerca di un presentatore. Come se la caverebbe, secondo voi, Simona Ventura a Striscia La Notizia, se questa ipotesi venisse confermata?