Simona Ventura condurrà Striscia La Notizia? La notizia è girata in quest’ultima settimana, insieme all’indiscrezione che, probabilmente, la presentatrice ha abbandonato l’idea di Surviving Africa – che inizialmente era stato assegnato al modello e attore Raz Degan.

Simona Ventura condurrà Striscia La Notizia: parla lo staff dello show

Al suo posto – e in sostituzione di Selfie – Le cose cambiano, che probabilmente non verrà rinnovata per una terza edizione – c’era la possibilità che Super Simo sostituisse Michelle Hunziker alla guida del celebre tg satirico di Antonio Ricci e che assumesse, inoltre, il comando di Temptation Island Vip.

A diffondere il rumor di Simona Ventura a Striscia la Notizia è stato Dagospia, che a quanto pare ha generato una curiosa ‘reazione a catena’ tra i lettori: pare, infatti, che ci sia stato un via vai di telefonate alla redazione del programma di Canale 5, al punto che la redazione ha dovuto diffondere un comunicato ufficiale.

Ecco il post che svela se è vero che Simona Ventura condurrà Striscia La Notizia:

Il comunicato ufficiale ed il motivo per cui Striscia rilascia una dichiarazione in merito

“Negli ultimi giorni sono state pubblicate alcune indiscrezioni sulla possibile presenza di Simona Ventura alla conduzione della trentesima edizione di Striscia la notizia – si legge sul profilo ufficiale Facebook dello show Mediaset – “Il tg satirico di Antonio Ricci ha ricevuto numerose telefonate e richieste di conferma da parte di giornalisti e telespettatori –l’immagine condivisa è quella di un comunicato stampa inviato, evidentemente, su diversi canali – Invitiamo tutti coloro che desiderano saperne di più a risparmiare i soldi e il tempo delle telefonate perché in questa edizione non è prevista la presenza della signora Ventura fra i conduttori di Striscia“.

Picche, insomma, per chi sperava di vedere SuperSimo in una veste un po’ diversa, e sollievo, per chi, invece, non pensava fosse adatta a quel tipo di conduzione: “Meglio così.

La Ventura è troppo chiassosa ed invadente“, commentano sui social.