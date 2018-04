Simona Ventura contro Heather Parisi: clima di tensione ad Amici 17

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Simona Ventura contro Heather Parisi per difendere il cantante Biondo di Amici 17. Il serale del programma è cominciato da poco, ma il clima si è già surriscaldato abbastanza. La tensione si è trasferita dagli studi televisivi ai social e chi sa se ci sarà modo di fermare la diatriba in atto. Quello che sta accadendo in queste ore tra i due commissari esterni della scuola è stato scatenato da una spiacevole vicenda, senza trascurare il fatto che Heather Parisi attacca professori e commissari di Amici 17 ogni qualvolta sente necessità di dire la sua.

Simona Ventura contro Heather Parisi: “Hai 58 anni ma ti comporti da diciottenne”

Tutto è cominciato quando alcune fan di Biondo hanno inviato messaggi con minacce di morte alla Parisi, la quale in puntata critica spesso il rapper. Nonostante il ragazzo sia stato dalla sua parte ed abbia condannato tali azioni da parte delle fan, pare che la ballerina abbia lasciato qualche like di troppo ad alcuni commenti offensivi che girano sui social nei confronti del cantante.

Da qui il video postato su Twitter da Simona Ventura per difendere il ragazzo: “Va bene che il mondo va al contrario, va benissimo tutto e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Al di là che Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh“.

La risposta di Heather Parisi

La Parisi ha deciso di rispondere agli attacchi con un semplice messaggio social: “La solidarietà di fronte alla violenza subita? Il video di una collega che inneggia al profilo social che ha alimentato la violenza. Nel mio paese (USA) sarebbe bannata a vita“. Cosa succederà nella puntata di sabato?