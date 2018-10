10 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembra strano ma, tra concorrenti che hanno trovato l’amore, ed altri che l’hanno perso, a fare notizia finisce per essere proprio la presentatrice di Temptation Island: la voce secondo cui Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati è diventata sempre più insistente. Pare, infatti, che i due siano agli sgoccioli.

“Simona è tornata single – scrivono su Chi, il settimanale di Alfonso Signorini- e, nonostante le smentite di quest’estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un’altra, ora la loro rottura è ufficiale”.

Già lo scorso marzo Novella 2000 aveva diffuso la notizia che la loro storia – durata 7 anni – era giusta al capolinea. In copertina si leggeva “Quando è finita bisogna imparare a lasciarsi”, e sullo sfondo si intravedeva una delle tante foto felici della coppia: “La notizia viene data da più parti per certa – aveva poi scritto Roberta Alessi nell’articolo di approfondimento – anche se noi, che tifiamo sempre per la coppia, tocchiamo ferro. Simona Ventura e Giangerolamo Carraro si sono lasciati. Ma ci hanno abituati ai ripensamenti”.

Le crisi passate della coppia: è arrivato il capolinea?

Ancora prima, a settembre 2017, le cronache rosa proponevano già titoli come “Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati“. In particolare, si leggeva: “Gerò sempre meno presente nella vita di Simona e della sua famiglia che sta attraversando un momento delicato”. Di sicuro c’è stato il periodo di grande preoccupazione a causa della salute della madre di SuperSimo. In generale, la sua vita nell’ultimo anno e mezzo l’ha messa di certo alla prova, così come i suoi ritmi lavorativi.

Sarà vero stavolta che i due non ce l’hanno fatta? Mentre sul web esplode il caso di Valeria Marini che sceglie Ivan come persona che l’ha fatta stare meglio con sé stessa, e non Patrick, insieme agli sfottò sulla figuraccia di Sossio Aruta all’ultimo falò di confronto, la presentatrice di Temptation Island si ritroverebbe a fare i conti con la fine di un amore. Il suo.