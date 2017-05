2 CONDIVISI Condividi Tweet

Simona Ventura furiosa su Twitter. La conduttrice ha reagito malamente a chi ha criticato Selfie, il suo programma in onda su Canale 5. Tutta “colpa” di Mediaset, che ha collocato il secondo appuntamento della trasmissione al lunedì sera. La prima serata dello show ha fatto slittare la fiction Amore pensaci tu alla seconda serata più profonda. Orario che i fan della serie non hanno digerito.

La strategia dell’ammiraglia Mediaset non ha ripagato in termini di ascolti. La puntata di Selfie di lunedì 15 maggio ha segnato un’emorragia di pubblico. Nonostante l’incontro/scontro tra Belen e Stefano de Martino, i numeri sono stati negativi. In onda dalle 21.39 alle 00.57, lo show ha raccolto davanti allo schermo 2.640.000 spettatori, pari al 15% di share. Pochi, complice anche il successo di Maltese.

Ma si è trattato di una vera beffa per quelli che attendevano Amore pensaci tu, arrivata al sedicesimo episodio. A quattro puntate dalla fine, il pubblico si è spazientito. La serie ha subito continui cambi di programmazione, passando dal venerdì alla domenica e infine al lunedì. Le proteste sono state numerose. E sono arrivate dritte dritte sui social.

Simona Ventura furiosa su Twitter: il suo post

“Siamo riusciti a togliere qualche lacrima di dolore e far spargere qualche lacrima di gioia”, ha scritto Ventura sulla sua pagina Facebook. Eppure, non tutti hanno gradito. Su Twitter, l’utente Andrea Lazzarotto si è lamentato dell’eccessiva durata della trasmissione, che ha sforato di oltre mezz’ora. “Stasera per colpa di quella mer** di Selfie ci becchiamo la fiction alle 00:30”, il suo cinguettio. Intercettato dalla conduttrice, il post non è passato inosservato ad una Simona abbastanza inviperita. Ecco la sua risposta, a dir poco eloquente.