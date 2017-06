27 CONDIVISI Condividi Tweet

Uno strano battibecco quello conclusosi con Simona Ventura razzista: la presentatrice, dopo essere stata ospite a Carta Bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, sembra aver particolarmente infastidito un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Simona Ventura razzista: l’ex concorrente dell’Isola furiosa per le sue parole

Facile indovinare di chi si tratta, dato che già in passato tra le due non correva buon sangue. In molti ricorderanno le mille insinuazioni sul lato b rifatto di Gracia De Torres e le sue polemiche risposte: ecco, la tensione tra la modella e la presentatrice è iniziata proprio durante l’edizione del 2016 dell’adventure reality.

Ma cos’ha fatto arrabbiare l’ex naufraga? Pare proprio un commento postumo sull’esperienza di SuperSimo durante le scorse edizioni dell’Isola, in particolare sul famoso episodio del lancio dall’elicottero quando ha cominciato a temere per chiusura del programma, allora ancora in Rai, a causa dei bassi ascolti:

‘I reality esplodono in seconda serata e quell’anno ci fecero sfumare alle 23.30. Avevo subodorato che la Rai volesse chiudere l’Isola, ma non volevo che la scusa che avrebbero usato fossero i bassi ascolti, così ho preso e sono andata là. I reality sono un genere che funziona ancora in tutto il mondo. Adesso qualche politico di sinistra lo prenderei. Potrebbe fare una grande Isola, se la facessi ancora…‘

La dichiarazione al vetriolo di Gracia de Torres

Questa sola affermazione è bastata alla De Torres per definire Simona Ventura razzista. Ecco cos’ha scritto sul suo profilo Instagram (che nel frattempo è stato disabilitato): ‘Dovresti averglielo spiegato un anno fa quando faceva la vera razzista. Essere stata una ‘star delle televisione’ non le da il diritto di trattare le persone come le pare. Tutto ci ritorna e poi ci lamentiamo. Fate cose che vi rendano orgogliosi e non quelle che poi ci si rivolgono contro. A volte è meglio aspettare che fare delle cose che non ti rendono migliore‘