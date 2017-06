0 CONDIVISI Condividi Tweet

Simona Ventura rifatta: a differenza di altre star, che spesso tentando di svincolarsi da domande sui famosi ritocchini estetici, la presentatrice ha sempre ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia. Eppure adesso qualcosa è cambiato, e c’entra la sua conduzione di Selfie – Le Cose Cambiano.

Lo show ha presentato numerosi casi in cui persone comuni volevano modificare parte del loro aspetto, e questo sembra avere influenzato molto la conduttrice che – intervistata da Chi – ha fatto un annuncio ben preciso:

Simona Ventura rifatta: ecco cosa pensa adesso

“Conducendo Selfie ho imparato molto sull’aspetto psicologico di un cambiamnto estetico. Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno. Infatti non voglio fare più niente.”

Un’opinione netta, decisa e di gran carattere, come quella che SuperSimo è abituata a mostrare in pubblico. Oltre all’argomento Simona Ventura rifatta, la rivista decide infatti di domandarle del suo recente trascorso in TV, tra piccoli flop e polemiche (lo stesso Selfie non ha avuto i risultati sperati) e la sua voglia di continuare a ricercare il programma perfetto da condurre:

“Amo rinascere ogni volta. Quando mi danno per finita tiro sempre fuori il meglio di me. Per me non c’è mai stato niente di facile, la mia vita la conoscono tutti e la mia faccia dice chi sono. Nei momenti di grande successo, come è stato per me negli anni Novanta, devi guardarti le spalle, perché il successo porta al potere e il potere alla solitudine. Ti circondi di persone che ti sembrano giuste, e ne escludi altre. È una fase che ricordo con entusiasmo, ma che non rimpiango. La vita è andata avanti e ho imparato tante lezioni. E voglio vedere quale altro personaggio, dopo i voli che ho fatto negli ultimi 5-6 anni, è tornato a fare quello che faceva prima. Invece, di recente, lasciai la Rai per Sky e poi ripartii da Agon Channel, c’era una bella differenza perché in quel caso ero consapevole del percorso che avevo scelto.”

Quella critica che ha fatto soffrire SuperSimo

Tanti apprezzamenti per la sua tenacia, ma anche qualche critica. Ce n’è una, in particolare, che la fa soffrire molto:a indicato: “Il razzismo intellettuale che mi relegava nel recinto del trash, l’odio degli snob per quello che piace al popolo“.