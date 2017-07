48 CONDIVISI Condividi Tweet

Poco fa si vociferava di Raz Degan come Surviving Raz, il nuovo reality di Italia 1, ed invece arriva la notizia che Simona Ventura ruba il posto a Raz alla conduzione dello show!

Dall’ex naufrago all’ex naufraga: SuperSimo la spunta, parola di Alfonso Signorini

Dopo l’impegno con il suo primo film, l’ex naufrago sembrava essere destinato ad un prosieguo di carriera televisiva che seguisse sempre il suo stile ‘selvaggio’. In effetti, sembrava perfetta l’idea di fargli presentare la versione recuperata del reality del 2001 (un’Isola dei Famosi molto più estrema e percolosa), invece Mediaset ha preferito evitare questo tipo di scelta.

A detta di Alfonso Signorini, infatti, dopo la chiusura defintiva di Selfie – Le Cose Cambiano, infatti, SuperSimo sarebbe stata ‘piazzata’ su un altro prodotto sui cui punteranno i Palinsesti Mediaset 2017-2018: Surviving Africa, appunto. Le modalità di gioco prevedono due squadre capitanate da due vip che si sfideranno in Africa per conquistarsi il montepremi. A crere difficoltà, imprevisti e dure prove in cui le capacità di sopravvivenza costituirà un fattore determinante nel proclamare i vincenti e i perdenti del contest.

Ecco quindi come Simona Ventura ruba il posto a Raz Degan, che di recente si è infuriato proprio contro Signorini a causa degli scatti di troppo rubati a lui e Paola Barale ad Ibiza. Chissà se aveva riposto speranze in questo incarico, se l’idea lo aveva entusiasmato e se adesso, per giunta, deve anche leggere l’insinuazione sulle pagine di Chi, rivista con cui non scorre buon sangue.

Simona Ventura ruba il posto a Raz Degan: una scelta dettata dalla nostalgia?

Nel frattempo, va detto che era molto tempo che la presentatrice sembrava mostrare un po’ di nostalgia per un reality in stile survivor, dopo che la Marcuzzi ha preso il suo posto all’Isola dei Famosi. Ricollocarla su un format simile potrebbe essere un’idea indovinata, un’esperienza in cui metterà tutta la sua vulcanica energia e maestria…Che ne dite?