76 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne dicono tante su quest’edizione (tra cui persino il nome nome del vincitore dell’Isola Dei Famosi), ma una su tutte è che in molti avrebbero visto meglio qualcun’altra al posto di Alessia Marcuzzi alla guida del reality: ecco cos’ha detto la persona in questione Simona Ventura sul canna gate e sulle criticità di questi nuovi episodi.

Simona Ventura sul canna gate e sulla conduzione della Marcuzzi

C’era da aspettarsi che prima o poi qualcuno le chiedesse un’opinione in merito allo scandalo che ha caratterizzato questi mesi di programma. In effetti sono stati in tanti a corteggiarla per un commento a caldo, ed eccolo qui, rilasciato al settimanale Oggi: “Se mi chiede del canna-gate le posso dire che mi dispiace che questa edizione venga ricordata per un episodio che doveva essere certamente chiuso prima, piuttosto che nei personaggi. Il cast era buono”.

Come al solito una risposta decisa, asciutta e rispettosa dell’altrui lavoro. Di fronte alla domanda diretta sulla performance della sua collega, infatti, Alessia Marcuzzi, ‘Super Simo’ (come viene chiamata dai fan) ha voluto rispondere così: “La sua conduzione dell’Isola mi piace moltissimo – e poi aggiunge – Capisco quanto sia stato difficile per lei, soprattutto dopo le difficoltà di questa edizione con tutti quelli che dicono: Ah se ci fosse stata la Ventura…”.

Rivedremo mai Super Simo alla guida del reality?

In efetti questo tarlo deve averlo avuto, qualche volta, a sentirsi chiamata in ballo così spesso. Ci ha mai pensato al suo ritorno al timone del gruppo di naufraghi? E quale sarebbe, in quel caso, la sua risposta, se la rete le ri-offrisse il ruolo di conduttrice?

“Io non penso di condurre più quel programma, almeno in Mediaset – conclude – La gente deve rassegnarsi […] Se avessero voluto farmela condurre sarebbe già successo, ergo vuol dire che va bene così”.