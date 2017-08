21 CONDIVISI Condividi Tweet

Un periodo molto complesso, questo, per gli artisti che hanno dato musica alla nostra vita: dopo i tremendi suicidi di Chris Cornell e Chester Bennington, un’altra cantante famosa si espone pubblicamente per lanciare una richiesta di soccorso: Sinead O’Connor è disperata, e ha pubblicato un video che ha scioccato i suoi fan.

Sinead O’Connor è disperata: “Le persone che dovrebbero amarmi e prendersi cura di me mi trattano male. Sono sola”

”Sono da sola – dice la cantante irlandese in un video sul suo profilo ufficiale Facebook- E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma: all’improvviso tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male’‘.

Una vita molto sofferente quella della celebre voce di ‘Nothing Compares 2 You’, specialmente da un punto di vista psicologico e di carriera. La sua uscita di scena dall’industria musicale (nel 2014) ha pesato molto sul suo equilibrio, al punto da annunciare il suo suicidio solamente due anni fa, in seguito ad un’overdose di stupefacenti.

Da allora le autorità la tengono sotto controllo, e pare che ci sia anche un’equipe medica che l’ha presa in cura. Ora Sinead O’Connor, però, è disperata: il video compare a pochi mesi di distanza da un’altra confessione della cantante, risalente ad ottobre 2016: “Mi sono disintossicata, dopo trent’anni passati a farmi le canne”, scriveva “Ora posso affermare con fierezza di avere gli esami puliti e di poter affrontare il prossimo anno in un ambiente di vita sobrio. Tutto questo con un sistema di supporto, che per me è una novità”.

Il messaggio triste della cantante di Nothing Compares 2 You

Quando invece, il 15 ottobre, si è sottoposta ad un intervento chirurgico al fegato, ha scritto: “Sono dovuta andare al pronto soccorso. Il fegato è andato e mi sta uccidendo. Non riesco a respirare bene e sono tutta dolorante. Sto scrivendo mentre sono sola. In pratica, la storia della mia vita. Vorrei non essere così sola, al mondo. Dovrei meritarmi qualcosa o qualcuno dopo tutti questi anni, e dopo aver dato così tanto. Sono scioccata da quanto sia rimasta sola“.