Come nel futuro distopico dipinto da Black Mirror e, prima ancora, da Ai Confini Della Realtà, il mondo attuale si traduce ormai quasi tutti in presenze virtuali, esistenza sui social network e vite ‘in rete’: l’annuncio di Sinead O’Connor in ospedale ne é un perfetto esempio.

Gli sfoghi su Facebook di Sinead O’Connor in ospedale

La celebre cantante di Nothing Compares 2 you di recente ha deciso di utilizzare il suo profilo ufficiale per comunicare il suo dolore con followers da tutto il mondo. È strano vedere come, sotto gli occhi imperscrutabili di migliaia e migliaia di utenti connessi, l’artista si confessa, denudando la sua anima, i suoi tormenti e le sue angosce più profonde.

Affetta da problemi e dipendenze legate a sostanze stupefacenti, Sinead O’Connor in ospedale ci è già stata molte volte. Ma adesso è costretta a tornare: “Sono completamente distrutta. Di nuovo – ha dichiarato, pubblicando un secondo video proprio in questi giorni- Dovrò tornare in ospedale, non sono riuscita a dormire per tutta la notte. Vivo un incubo. Non riesco a farcela al di fuori dell’ospedale, dovrò tornarci e senza i miei bambini, i miei familiari e il mio iPad, non sarà facile“.

Il tentato suicidio della cantante e il messaggio disperato su Facebook

Non molto tempo prima abbiamo assistito ad un altro clip in cui Sinead O’Connor è disperata e spiega la sua situazione: “Non c’è nessuno nella mia vita, a parte il mio dottore, il mio psichiatra, che è l’uomo più dolce sulla Terra e dice che sono la sua eroina. Questa è l’unica cosa che in questo momento mi mantiene in vita“.

Sul web la preoccupazione è molta, dato che la cantante ha, in precedenza, anche tentato il suicidio. Tra i commenti dei fan ce ne sono alcuni che provano a darle forza: “È facile dare consigli. In verità non esiste cura immediata. Servono pazienza, amore e un sacco di umorismo di senso. Amore e rispetto per te“.