Mentre vengono fuori tutti i possibili dettagli sulla vicenda che la vede accusata di molestie su un minore, arriva anche un comunicato stampa di Sky su Asia Argento. Quest’anno, infatti, l’attrice è stata scelta come giudice del talent show.

Il suo ruolo potrebbe essere a rischio, in seguito all’articolo del New York Times in cui si racconta di un episodio in cui la figlia di Dario Argento avrebbe costretto un giovane attore di 17 anni, Jimmy Bennett, ad avere un rapporto non consenziente?

Ecco le parole dell’emittente:

Il comunicato stampa di Sky su Asia Argento ed il suo destino a X Factor:

“Sky Italia e FremantleMedia Italia – inizia così la nota ufficiale diffusa da Sky su Asia Argento – hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di X Factor Italia per il suo impegno nella campagna #MeToo né per le sue posizioni personali, bensì, come è sempre avvenuto per i giudici di X Factor Italia, per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo. Competenze e capacità ampiamente confermate durante le puntate di audizioni, registrate nelle scorse settimane, come possono confermare le migliaia di persone che vi hanno assistito tra il pubblico.”

La decisione dell’emittente riguardo il ruolo di giudice-coach che l’attrice avrebbe dovuto ricoprire durante la nuova edizione del talent

Dopo la premessa, la decisione (non ancora definitiva) riguardo il suo ruolo di giudice: “Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque, in pieno accordo con FremantleMedia, non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento“.