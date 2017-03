1 CONDIVISI Condividi Tweet

Soliti Ignoti – Il ritorno ha esordito col botto. Tornato dopo anni di assenza con la conduzione di Amadeus, il “nuovo” programma di Rai 1 ha avuto una partenza oltre ogni aspettativa. Alla prima puntata, lunedì 20 marzo, i telespettatori sono stati 5.839.000 con il 21.5% di share. Forte del traino di Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, il quiz ha battuto la diretta concorrenza di Striscia la Notizia, fermo a 4.908.000 spettatori con uno share del 18%.

Martedì 21 marzo c’è stata una leggera flessione, ma la gara degli ascolti si è chiusa con un sostanziale pareggio. Complice l’attesa per l’ultima puntata di Un passo dal cielo, il game show ha ottenuto 5.649.000 spettatori con il 21% di share, mentre Striscia – che aveva dalla sua l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi – ha registrato una media di 5.753.000 spettatori con uno share del 21.2%.

Soliti Ignoti – Il ritorno… col botto

Insomma, archiviati i pacchi, Rai 1 è riuscita finalmente nell’impresa di battere Canale 5. Sebbene entrambe le ammiraglie debbano temere la forte crescita di Edicola Fiore (su Tv8 444.000 spettatori con l’1.7% non è affatto poco), la sfida dell’access prime time è riaperta. La trasmissione di Amadeus può giocarsi anche un’arma in più: i social. Durante le prime due puntate, l’hashtag #SolitiIgnoti è stato uno dei Trending Topic su Twitter. La prova decisiva sarà sulla lunga distanza: per ora lo sprint è stato incoraggiante.