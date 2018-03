16 CONDIVISI Condividi Tweet

Soliti Ignoti ha registrato una vincita record nella puntata andata in onda giovedì 8 marzo. Nella serata di festeggiamenti per la Giornata internazionale delle donne, è stata proprio una concorrente a sbancare il game show di Rai 1. Si chiama Loredana Andreozzi ed è un medico omeopata, dietologa e medico estetico di Bellusco, piccolo centro in provincia di Monza. Laureata in Medicina e Chirurgia, è sposata con l’architetto Sangalli, noto professionista della zona, con il quale ha tre figli. Appassionata di cucina, pratica il pilates. Protagonista di una puntata tutta al femminile, Loredana ha letteralmente conquistato il programma campione d’ascolti condotto da Amadeus.

Soliti Ignoti Il ritorno: vincita record al programma

Soliti Ignoti è un gioco che richiede logica, intuito e capacità di osservazione. Doti che la dottoressa belluschese ha messo in mostra sin dai primi istanti. Abbinando ad ognuno degli “ignoti” presenti in studio la giusta identità, Loredana ha sfruttato la sua scaltrezza riuscendo ad azzeccare una ad una sette identità sulle otto presenti in studio. Non senza un pizzico di fortuna. Andreozzi è così arrivata al gioco finale del “parente misterioso”.

Soliti Ignoti: Amadeus incredulo

Arrivato il turno della signora Caterita di 72 anni, madre del “parente misterioso” numero 8, Loredana ha deciso di non usare gli aiuti a disposizione. Andreozzi non ha voluto giocarsi la possibilità di eliminare quattro degli otto ignoti, un aiuto che fa dimezzare il montepremi. La concorrente ha deciso invece di dare la risposta direttamente su otto ignoti, decisione che consente di raddoppiare il montepremi accumulato. La sua scelta si è rivelata vincente e le ha permesso di aggiudicarsi 490 mila euro in gettoni d’oro, il montepremi più alto vinto nella storia del programma. Insieme al vincitore di Affari tuoi, Alessandro Corona, e al vincitore di Avanti un altro, Giacomo Piras, Loredana ha appassionato il pubblico a casa. La sua performance è disponibile su RaiPlay.