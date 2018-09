0 CONDIVISI Condividi Tweet

Taodue ha annunciato quando inizia Solo 2, la serie con Marco Bocci che alla prima annata ha incollato allo schermo milioni di spettatori. Le nuove puntate prenderanno il via venerdì 5 ottobre 2018 in prima serata su Canale 5. L’obiettivo è quello di continuare a raccontare una realtà come la ‘Ndrangheta, raramente esplorata dalla fiction televisiva, con un linguaggio innovativo e coinvolgente. Gli ascolti, al debutto con i quattro episodi trasmessi nel 2016, hanno premiato questa scelta. L’epilogo ha stravinto la serata con il 16,1% di share e quasi 4 milioni di spettatori.

Solo 2 serie quando inizia: ecco la seconda stagione

Come annunciato dalle anticipazioni arrivate dal set e dalla trama della seconda stagione, vedremo Solo alle prese con il rapimento di Agata (Carlotta Antonelli), figlia di don Antonio (Renato Carpentieri), e ancora sotto copertura contro il volere dei suoi superiori. Tornerà Bruno (Peppino Mazzotta), sopravvissuto miracolosamente ai proiettili di Marco e in cerca di vendetta. Emergeranno le figure di Lena Tridente (Ivana Lotito), unica erede della famiglia e pronta a sfidare leggi e tradizioni della ‘Ndrangheta per diventare la prima donna a sedere sul trono di un clan, ed Erika (Roberta Mattei), intransigente agente dello SCO tormentata da un segreto e incaricata di far rientrare Solo nei ranghi.

Solo 2, prima puntata il 5 ottobre 2018

Nel cast ci saranno anche la rediviva Diane Fleri (Barbara: l’annuncio della sua presenza ha scatenato i fan su Facebook), Federico Tocci (Emanuele) e Giselda Volodi (Assunta Tridente). Solo 2 sarà anche l’ultima apparizione sul piccolo schermo di Riccardo Zinna (Giorgio Nardiello). L’attore napoletano, una carriera lunga quarant’anni tra teatro, cinema e tv, è scomparso giovedì 20 settembre all’età di 60 anni dopo aver combattuto per molto tempo con la malattia. L’appuntamento con Solo 2 è fissato per venerdì 5 ottobre su Canale 5.

