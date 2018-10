0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non molti conoscevano il dramma di Paolo Bonolis che di recente è venuto fuori, ma in molti hanno assistito alle battaglie di Sonia Bruganelli contro gli haters del web. In particolare, il suo profilo Instagram – sul quale l’imprenditrice pubblica spesso e si dimostra molto presente e attiva.

Sonia Bruganelli contro gli haters: sono anni che la bombardano di critiche

Nell’occhio del ciclone da quando, nel 2002, è diventata la felice consorte del presentatore di Ciao Darwin, la 44enne è stata spesso oggetto di critiche da parte del popolo della rete. Tra i fan di Bonolis – che non la vedono di buon occhio – agli spettatori più infastiditi dalla vita ‘agiata’ che lei mostra nelle sue foto, i commenti su Instagram sono sempre stati velenosi nei suoi confronti.

Ecco perché, dopo l’ennesima provocazione, è spuntata una foto ed una didascalia di Sonia Bruganelli contro gli haters:

Questo lo scatto che l’imprenditrice ha voluto condividere, insieme a queste parole: “A chi continua a chiedere dove è Paolo. Ieri sera eravamo insieme per questa serata organizzata dalla nostra amica Myriam Fecchi. Ci vogliamo ancora bene.:-) Ah…quella nella fotina piccola è Flora Canto“, ha aggiunto, mostrando poi un’immagine della dolce metà di Enrico Brignano, seduta al tavolo con loro.

Evidentemente, però, quella sua precisazione “ci vogliamo ancora bene” non è stata particolarmente gradita ad alcuni utenti del web: “Sei sempre la solita sbruffona. Non sai per niente apprezzare l’uomo al tuo fianco“, le scrive qualcuno.

I commenti degli utenti dopo la pubblicazione della foo

Altri invece sono d’accordo con il messaggio dell’imprenditrice e accolgono la foto così: “Io trovo positivo invece che pubblichi poco quando sei con lui, perché dimostra che in quei momenti “stai con lui” e no sui social“.

In ultimo, un’utente esprime una preferenza chiara e diretta che ha poco di ‘hating’ e molto di affetto (nei limiti di un personaggio pubblico): “Ecco Cara Sonia Questo ci piace molto Quando pubblichi qualcosa con i tuoi figli e tuo marito ci allarga il cuore anziché le tue borse o scarpe che non importa niente a nessuno invece Continua sulla tua famiglia che e l’argomento più bello“