0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sonia Bruganelli critica Striscia la Notizia in un lungo post su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis ha preso le difese di Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è da molte puntata al centro dei servizi del tg satirico di Antonio Ricci, che l’accusa di aver insabbiato il famigerato “canna-gate” Monte-Henger. Bruganelli non gradisce questo massacro programmatica e nel suo messaggio è passata all’attacco.

“Ogni sera Striscia la Notizia dedica almeno dieci minuti all’Isola dei Famosi e alla sua conduttrice, Alessia Marcuzzi. Lo fa accusando il programma di ogni scorrettezza, dal canna-gate, alle prove taroccate, dagli autori che fanno pressione sui naufraghi per le nomination ai privilegi tipo il telefonino sull’Isola o i cocchi in omaggio. Il tutto si conclude con l’accusa alla Marcuzzi di essere “svicolona” o “pinocchietta” perché non denuncerebbe queste mancanze e, anzi, difenderebbe il programma, la produzione, gli autori, Canale 5. Ovviamente non manca mai il video in cui Alessia, nella sit-com Così fan tutte, mangia un wurstel, giusto per alludere (era già allusiva la gag, ma era in un contesto comico) a una certa disinvoltura sessuale della conduttrice”, ha esordito.

Sonia Bruganelli critica Striscia la Notizia

“Ora mi chiedo – prosegue – e ho il diritto di farlo, visto che non ho nulla da nascondere e nessun conflitto di interessi se non il fatto che voglio bene alla Marcuzzi, perché mai un programma come Striscia si accanisca tanto su un programma della stessa azienda e della stessa rete, e perché insista a colpire una donna con accuse pesanti, pressanti, offensive della sua dignità. La risposta è sempre la stessa, e cioè che Striscia può farlo perché è un programma libero che non guarda in faccia nessuno e bla bla bla, ma io la penso diversamente”.

“Io penso che Striscia lo faccia perché grazie a questi attacchi personali e violenti riesce ad incrementare i propri ascolti e a battere finalmente Soliti Ignoti di Rai 1, perché il pubblico ama questi attacchi, ama la gente che litiga, ama le offese. Credo che lo faccia perché ha in corso una guerra con Magnolia iniziata con il caso Masterchef. Credo che lo faccia perché alla fine questa è ‘televisione’ e in tv è tutto una metafora, le veline mezze nu*e che ballano sono una metafora, due comici che anziché fare ridere attaccano una donna sono solo una metafora. Ma a me tutto questo fa schifo, e lo dico. Oltretutto perché arma quei subumani che insultano i personaggi famosi sui social, perché stravolge una realtà in cui le responsabilità sono altre, perché è lo specchio di un odio che sta distruggendo la nostra società”.

Sonia Bruganelli: foto e non solo, la replica di Striscia

Sempre da Instagram, Striscia ha replicato a queste accuse con una foto del tapiro a Marcuzzi (celebre quest’anno il doppio tapiro a Panicucci e D’Urso). “Smettila di diffondere fake news, tu e i tuoi compagni di merende”, si legge nel post rivolto a Bruganelli. “Ti ricordiamo bene, dalla Panicucci, agli inizi del ‘canna-gate’, mentre provavi miseramente a sminuire e tentavi inutilmente di insabbiare ciò che fin da subito era evidente a tutti. Come è evidente la violazione del regolamento dell’Isola dei Famosi, confermato anche dall’intervista a Chiara Nasti pubblicata proprio dal giornale per cui scrivi. Quello che da sempre Striscia la Notizia propone ‘è un lavoro di smontaggio, di messa a nudo di quei meccanismi che sono in grado di rivelare al telespettatore la natura di finzione della tv’ (così scrive Antonio Ricci nella prefazione al suo libro Striscia la tivù)”.

“Questo lavoro di ‘smontaggio’ Striscia lo fa tutte le sere senza guardare in faccia a nessuno: trasmissioni Rai, Sky o Mediaset, non importa. Nel caso dell’Isola dei Famosi, il canna-gate (tralasciando il fatto che in Honduras si rischiano fino a 20 anni di carcere) è solo uno dei grimaldelli che usiamo per smontare la finzione del reality e per mostrare i possibili inganni nei confronti dei telespettatori, nonostante le reticenze e i tentativi di insabbiamento di tanti come te. Ma a te, scrivi, ‘tutto questo fa schifo’. Certo, perché sei costretta a coltivare e ad allevare certi personaggetti per poi poter scrivere ancora i tuoi articoli. Lo capiamo benissimo: i tuoi ‘conflitti di interessi’ sono evidenti a tutti. Non inventare fantasiose guerre con Magnolia e non nasconderti dietro la falsa difesa di Alessia Marcuzzi. Lei sa benissimo difendersi da sola e, anzi, avvocati come te rischiano solo di danneggiarla ulteriormente. Quanto agli ‘incrementi di ascolti’: se c’è qualcuno che, guardando l’Auditel, deve ringraziare Striscia, quel qualcuno è l’Isola dei Famosi. Ciao e tanti saluti alla parrocchietta”.