Sorelle campione d’ascolti in tv nella serata del 16 marzo. Il secondo episodio della serie di Rai1 con Anna Valle, Ana Caterina Morariu e Loretta Goggi ha stracciato la concorrenza: i misteri di Elena e i ricordi incontrollabili che affollano la mente di Chiara hanno conquistato il pubblico del prime time, incollando allo schermo 6.137.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Un successo clamoroso, merito del mix avvincente di suggestione e realtà creato dagli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta, di una Goggi insolita ed intensa – per prepararsi a questa parte non ha esitato un attimo a mettersi in discussione – e della regia di Cinzia Th Torrini, un nome che è una garanzia nel mondo della fiction. La terza puntata andrà in onda giovedì prossimo e già si sprecano le ipotesi: è stato Roberto o il ragazzo che le spiava? O è stata proprio la mamma?

Sorelle campione d’ascolti: agli altri le briciole

Mentre sui social parte il tormentone “date un Oscar alla Goggi”, agli altri restano le briciole. Su Canale 5 la prima tv di Il ragazzo della porta accanto con Jennifer Lopez ha raccolto davanti allo schermo 2.278.000 spettatori pari al 9.3% di share, insediato soltanto dalla diretta gol dell’Europa League su Tv8 (2.096.000 spettatori con l’8.2%) e da Lo scherzo perfetto su Italia 1 (1.558.000 spettatori con il 7.7%). Tutti erano per Loretta, come dimostrano i tanti post su Twitter.

#LorettaGoggi è strepitosa! Il suo personaggio non è per niente facile ma lei riesce a renderlo così reale che mi emoziona. ❤️ #Sorelle — Anna Visconti (@annavis08) 16 marzo 2017

Avete trovato un corpo ma le persone che si amano non muoiono mi le portiamo sempre nel ❤ #Sorelle STRAORDINARIA #LorettaGoggi @SorelleTv — Panariellina86 (@PanariellinaIda) 16 marzo 2017