La prima puntata è andata in onda giovedì 9 marzo riuscendo a portare a casa un soddisfacente numero di ascolti: parliamo di 5.905.000 spettatori pari al 23.5%, un esordio davvero niente male per Sorelle, la Fiction con Anna Valle e Loretta Goggi!

Commenti e anticipazioni su Sorelle la Fiction

C’è chi lo ha definito una sorta di Twin Peaks italiano, e dalla trama possiamo intuire il perché di questo parallelo: Chiara (Valle), è un brillante avvocato costretta a tornare nella nativa Matera per indagare sulla misteriosa scomparsa della sorella Elena (Ana Caterina Morariu) e occuparsi dei tre figli di lei. Qui ritroverà anche la madre Antonia (Loretta Goggi), che pare soffra di qualche mistrioso disturbo. Tra misteri da risolvere e tracce da segure, la bella protagonista si troverà ad affrontare persone e segreti legati al suo passato, tra i quali il suo storico fidanzato Roberto.

Già nel primo episodio abbiamo visto come il caso sia in realtà molto complicato, e come l’equilibrio delle donne di famiglia sia difficile da mantenere per Chiara, che quando rivedere Roberto è costretta ad affrontare il trauma della separazione avvenuta, tra l’altro, proprio per un avvicinamento dell’uomo a sua sorella. Nel prossimo episodio, tuttavia, ci sarà un ulteriore elemento che sconvolgerà gli eventi. Pronti a conoscere le anticipazioni su Sorelle la Fiction?

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio

Innanzitutto, la data: la seconda puntata andrà in onda giovedì 16 marzo alla stessa ora. E vedrà il personaggio dell’ex Miss Italia spiazzata dal ritrovamento dal cadavere di una giovane donna in un dirupo… Si tratta della sua Elena?

Gli spettatori hanno reagito più che bene a questa serie firmata da Ivan Cotroneo, che già in passato si è distinto per la scrittura di film intelligenti ed ironici come Tutti pazzi per amore, La kryptonite nella borsa e Un bacio. Uno degli aspetti che il pubblico ha apprezzato di più? La splendida location di Matera: “Mi è piaciuta molto la prima puntata.attori tutti ottimi nei loro ruoli e Matera davvero suggestiva come scenario. Sono proprio curiosa di vedere lo sviluppo della vicenda“.

Non resta che aspettare insieme…