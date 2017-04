997 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrà in onda giovedì 13 aprile l’epilogo di Sorelle, le anticipazioni sull’ultima puntata tengono con il fiato sospeso i tanti fan della serie di Rai 1. Una fiction che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino alla fine, tanto da coinvolgere una media di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori. Chi ha ucciso Elena? È morta davvero? Queste domande troveranno finalmente una risposta.

Sono ancora tanti i misteri da chiarire. Chiara è sulle tracce dell’amante di Elena e scoprirà che la donna ha avuto una relazione extraconiugale con Siniscalchi, il vice-sindaco di Potenza. Con le spalle al muro, l’uomo ammetterà di sapere che Elena ha avuto un figlio da lui ma al tempo stesso rivela che in questi anni le ha offerto dei soldi affinché lei rimanesse in silenzio e non facesse trapelare la notizia del bambino, così da non rovinare la sua carriera politica e la sua famiglia.

Sorelle, le anticipazioni sull’ultima puntata

Ma nelle ultime ore si sta facendo strada anche un’altra ipotesi: e se fosse l’insospettabile principe Camomilla, ossia il marito di Silvia, il padre del bambino e l’assassino di Elena? E ancora: la verità potrebbe essere contenuta nel pc di Antonia? Cosa c’è nei suoi video? Elena che ricatta il suo assassino e lui che la minaccia? Uno dei personaggi principali potrebbe morire, assicurano fonti vicine alla produzione. Di sicuro Chiara riuscirà ad ottenere l’assoluzione di Roberto ma si scoprirà una sconcertante verità sul suo conto. Intanto, sui social gli appassionati sono scatenati: e se fosse stato il gemello? O magari Daniele, ossessionato da Chiara? O la stessa Chiara? “Sapremo tutto a 5 minuti dalla fine”, ha dichiarato la regista Cinzia TH Torrini. Attendiamo impazienti.