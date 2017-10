0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le sorelle Parodi insieme in cucina saranno un tandem mai visto prima. Cristina e Benedetta hanno svelato alcune novità della nuova Domenica In, al via su Rai 1 da domenica 15 ottobre. Le due avevano già anticipato qualcosa raccontando la loro versione della storica trasmissione.

La più piccola delle dure, direttamente dal profilo Facebook di Domenica In, ha ora rivelato che avrà ben due spazi dedicati ai fornelli, in una veste, però, del tutto inedita.

“Tante cose le faremo insieme”, ha spiegato Benedetta, che affiancherà Cristina in momenti differenti. Si passerà dall’intrattenimento all’attualità, dalla musica alle interviste ai personaggi ospiti. “Sarà divertente fare le interviste insieme a Cristina, quindi due punti di vista diversi magari di una stessa storia. Interagire su tante cose che ci legano anche nella nostra vita privata, che inevitabilmente verranno fuori”. Ma non solo.

Domenica In farà tornare centrale la cucina, habitat naturale di Benedetta. La “sister” ha avuto successo proprio grazie alla rubrica Cotto e mangiato del Tg5 e al programma I Menù di Benedetta su La7. Nel 2013 ha preso le redini della cucina di Real Time come conduttrice del talent Bake Off Italia e della trasmissione Molto bene, dedicata alle sue ricette. Inoltre ha scritto diversi libri che hanno raggiunto la vetta delle classifiche, da Benvenuti nella mia cucina a Le ricette della felicità.

Le sorelle Parodi insieme in cucina a Domenica In

Benedetta avrà due spazi culinari a Domenica In. Il primo sarà quello dedicato alla merenda, che darà spunto per qualche chiacchiera e pettegolezzo che fanno tanto “domenica pomeriggio”. “La domenica, verso metà pomeriggio, cosa c’è di più bello che sfornare una torta? Noi la metteremo in forno insieme, la faremo insieme, aspetteremo che lievita, che cuoce, poi la tireremo fuori. E nel momento della merenda faremo anche un po’ di pettegolezzi con un po’ di amici. Racconteremo i gossip della settimana. Questo è uno dei miei momenti preferiti”.

Il secondo sarà invece quello della cena, prima di dare la linea a Bebe Vio e il suo La vita è una figata: “Sarà una vera ricetta. Un aiuto per la cena, una suggestione che arriva da un ospite e il modo di portare a casa una cena velocissima in dieci minuti”.