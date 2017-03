1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sorpresa per Cristian di C’è posta per te, il ragazzo siciliano che ha commosso il pubblico della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Rifiutato dalla madre Nunzia, in studio aveva implorato la donna di recuperare il loro rapporto. La mamma, però, non aveva acconsentito ad “aprire la busta”, nonostante il figlio 18enne fosse rimasto da solo con la sorella da accudire tra mille difficoltà.

Badalementi era arrivato in studio con Lucy, la sua ragazza che, al momento della registrazione, aspettava un bimbo (che intanto è nato e oggi ha 4 mesi). Da quel momento Cristian ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto ed è stato oggetto di grande solidarietà, che si è concretizzata grazie all’intervento di un’associazione di Napoli, La Forza delle Donne, presieduta da Elisa Russo.

Cristian di C’è posta per te: che sorpresa!

L’associazione gli ha trovato un lavoro nella sua Sicilia e gli ha regalato un’auto. “La Forza delle Donne non nasce solo per seguire i casi di violenza sulle donne con un’equipe di avvocati, psicologi, ginecologi e con lezioni di Mga”, ha raccontato Elisa Russo. “Tutti i casi in cui c’è bisogno di un sostegno concreto noi ci siamo. Sono mamma di tre ragazzi e non potevo girarmi dall’altra parte. Ho pensato a cosa potesse servire nell’immediato a un ragazzo di 18 anni, appena diventato papà di Ivan. Un lavoro e un’auto è ciò che ho potuto fare subito e l’idea non è tutta mia. Accanto a me in questa decisione, i miei figli Ciro, Alessandro e Roberto e un amico, Ciro Barone”. Cristian sarà a Napoli venerdì 3 marzo per ritirare la sua nuova auto.