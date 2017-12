La sorpresa di Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici (video)

1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Un momento di pura gioia quello della sorpresa di Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici durante la puntata del 6 dicembre de ‘La Prova del Cuoco’. Con la complicità di Carlo Conti, che in questi due mesi ha sostituito il collega al timone dell’Eredità, l’amatissimo presentatore da poco uscito dall’ospedale ha fatto la sua prima apparizione e ha stupito tutti!

La sorpresa di Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici: l’emozione della presentatrice nel rivedere il collega e amico

Era ottobre quando il presentatore è stato colpito da un attacco di ischemia. Da allora la sua salute ha tenuto col fiato sospeso tutto il pubblico italiano, ma anche colleghi, amici o semplici estimatori. Fino al recente annuncio del suo ritorno all’Eredità dopo il malore, che finalmente ha dato una risposta a chi, con preoccupazione, si chiedeva quali fossero i suoi reali tempi di recupero.

Come se non bastasse, prima del 15 dicembre – data della prima puntata del programma in cui lo rivedremo in studio al posto di Conti – il presentatore ha voluto fare un improvvisata. Ecco cos’ha detto Fabrizio Frizzi ad Antonella Clerici dopo la sua entrata ad effetto (che ha generato immediatamente una standing ovation in studio):

La reazione commossa della presentatrice: GUARDA IL VIDEO

“Sto meglio, grazie a tutti“, e lei subito, ridendo: “Quando lo facciamo un programma insieme?“, per poi commuoversi, tanta la felicità di aver rivisto il collega e amico in buona salute, sorridente e gentile come tutti siamo abituati a vederlo: “Sono davvero felice che Frizzi stia bene così – ha detto infatti poco dopo la Clerici – Non volevo piangere davanti a lui, piango davanti a voi, sono contenta. Noi tre siamo molto legati, facciamo lo stesso mestiere e ci vogliamo bene, abbiamo sofferto tanto e ci siamo preoccupati. Davvero vogliamo fare i I migliori anni insieme, non sono quando ma…”