0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sossio Aruta a Temptation Island Vip ha ricevuto una bella lezione di umiltà da parte dell’ex fidanzata Ursula Bennardo e dalla giovane tentatrice Sara. L’ex calciatore, infatti, è stato lasciato da entrambe nel corso dell’ultima puntata.

La figuraccia di Sossio Aruta a Temptation Island Vip

L’ex calciatore del Cervia e corteggiatore di Uomini e Donne è entrato nel programma con la fidanzata Ursula per mettere alla prova la loro relazione durata 6 mesi. La distanza e il contesto del villaggio non sono stati d’aiuto alla coppia visto che, nel corso dell’ultima puntata, i due si sono lasciati. Ursula ha accusato Sossio di aver dedicato fin troppe attenzioni alla giovane tentatrice Sara e di non essere stata rispettata in questo senso.

In effetti, Aruta ha messo in atto un corteggiamento spietato nei confronti della ragazza, quasi dimenticando la presenza delle telecamere e dell’occhio vigile della Bennardi. Sono volate parole pesanti al falò di confronto che Sossio ha voluto concludere in fretta convito di trovare Sara ancora nel villaggio ad aspettarlo. Purtroppo per lui non è stato così: “Non sento né una spinta né un’infatuazione nei tuoi confronti. Non me la sento di uscire con te“, gli ha confessato la tentatrice. È così che il bomber se ne torna a casa da solo.

Le coppie che sono scoppiate a Temptation Island Vip

La figuraccia di Sossio non è stato l’unico momento saliente della puntata. A far notizia è stata anche Valeria Marini che sceglie Ivan al posto di Patrick e Zenga che abbandona l’ormai ex compagna Alessandra in una valle di lacrime. Quelle di Temptation Island Vip non sono le uniche coppie ad essere scoppiate: anche Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati subito dopo la fine del programma.