Chi sarà il sostituto di Amadeus a Reazione a Catena? Si è ufficialmente aperta la caccia al conduttore per la nuova edizione del quiz di Rai 1. La prossima stagione, infatti, si aprirà con la riconferma di I Soliti Ignoti, mentre a novembre è atteso il debutto della terza stagione di Stasera tutto è possibile.

Una mole di impegni (incluso il Festival di Sanremo?) che terrà il presentatore veronese decisamente impegnato. Come rivelato da Dagospia, a Viale Mazzini si pensa già a chi potrebbe prenderne il posto con una ricca rosa di nomi.

Sarebbero in cinque ad aver sostenuto il provino per sbarcare al timone del game show estivo dell’ammiraglia Rai. Il primo è stato Federico Quaranta, voce di RadioDue (dove conduce Decanter dal 2001) e volto di Linea Verde Orizzonti. Il pubblico di Rai 1 l’ha conosciuto nel 2015-2016 quando ha condotto tre puntate di La prova del cuoco in sostituzione di Antonella Clerici.

Il secondo nome più gettonato è quello di Massimiliano Ossini. Il giovane conduttore è in forte ascesa. Dal 23 settembre sarà alla guida di Mezzogiorno in famiglia in onda su Rai 2 insieme ad Adriana Volpe, e, a dicembre, condurrà Linea Bianca su Rai 1.

Infine, spuntano i nomi di tre attori. Il primo è Simone Montedoro, che ha abbandonato i panni del Capitano Tommasi in Don Matteo. Poi c’è Sergio Assisi: per lui sarebbe quasi un ritorno, avendo preso parte alla puntata finale dei Tre di Denari contro i Parenti stretti. La sorpresa più eclatante sarebbe invece Paola Minaccioni. Simpatica e poliedrica, capace di affrontare palcoscenico, cinema, teatro, radio e tv, sa dividersi con grande abilità tra ruoli comici e drammatici. Sarebbe una vera ventata d’aria fresca. Noi facciamo il tifo per lei.